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曾莞婷坦言：對愛情失望！　遇多次背叛哭喊「自己犯傻了」

記者蕭采薇／台北報導

修杰楷以製作人身份，再度與曾莞婷合作影集《祕書俱樂部》，近期曾莞婷以《影后》中潘茵茵一角再度引起熱議，在光鮮外表下掙扎於內心迷失的矛盾感。而這次在《祕書俱樂部》飾演的高双芸（曾莞婷飾演），同樣是挑戰既定的社會框架的女性角色。

▲▼《祕書俱樂部》曾莞婷與修杰楷談職場戀愛。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》曾莞婷與修杰楷談職場戀愛。（圖／TVBS提供）

曾莞婷在《祕書俱樂部》哭著說道：「再怎麼聰明的女人，都是會犯傻的」，一句揪心的台詞看穿她在劇中飾演的高双芸對愛情的迷惘，她與職場中的戀人韓副總（修杰楷飾演）有著一段充滿欺騙與隱瞞的複雜感情，這段關係不僅挑戰著她的道德界線，也迫使她重新審視自己的個人價值觀。

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▲▼《祕書俱樂部》曾莞婷與修杰楷談職場戀愛。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》曾莞婷與修杰楷相愛關係複雜。（圖／TVBS提供）

有別於《影后》為事業放棄愛情的潘茵茵，曾莞婷分享自己眼中《祕書俱樂部》的高双芸：「她是柔中帶剛，且在感情方面很堅持，渴望與對方是溫柔幸福的相愛，但對於多次遭到背叛的她，知道實情後她又會強硬起來，去捍衛自己。」

▲▼《祕書俱樂部》曾莞婷與修杰楷談職場戀愛。（圖／TVBS提供）

▲曾莞婷在《祕書俱樂部》飾演的高双芸對愛情迷惘。（圖／TVBS提供）

曾莞婷感慨：「我覺得這是很多女生不太敢的地方，很多人在感情上遇到挫折，第一時間會反省自己，『是不是我不夠好』、『不夠漂亮』、『所以我才不值得這個男人繼續愛我』，但高双芸卻是在感情上做到沒有遺憾，用盡全力給了全部的愛，當她發現這個愛不再值得挽留的時候，就會反擊了。」

▲▼《祕書俱樂部》曾莞婷與修杰楷談職場戀愛。（圖／TVBS提供）

▲曾莞婷在《祕書俱樂部》哭著說道「再怎麼聰明的女人，都是會犯傻的。」（圖／TVBS提供）

曾莞婷也透露：「雖然我覺得自己很多地方與高双芸很像，但她最後做了一件太激進的事情了，現實生活中的我還真的做不到呢！」《祕書俱樂部》12月8日起每週日晚間8點在TVBS首播。

 

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