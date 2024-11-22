TYGA取消來台歐陽靖曝「前夫也被放鳥」　私下真實面全說了

記者王靖淳／綜合報導

美國嘻哈人氣歌手TYGA（泰加）原定昨（21）日晚間8點在台北開唱，不過卻臨時宣布沒趕上飛機所以取消演出，消息曝光後令許多粉絲相當傻眼。為此，女星歐陽靖也針對此事發聲，除了透露前夫與TYGA蠻要好之外，同時也揭露對方曾經放鳥前夫的一段故事，「有點莫名其妙。」

▲TYGA（圖左）宣佈來台演出取消，歐陽靖發聲。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）



歐陽靖透過Threads發文，她提到，前夫與TYGA透過網路結識，兩人關係還不錯，甚至每次TYGA到東京時都會約前夫見面拍照。然而，有一次的碰面卻發生了奇特插曲。歐陽靖回憶，那次TYGA與前夫約在東京澀谷，不過對方卻突然失約，讓人摸不著頭緒。

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▲歐陽靖透露前夫和TYGA蠻要好。（圖／翻攝自Threads／imginoy）

歐陽靖透露，後來TYGA傳訊息解釋：「他的經紀人被日本警察抓了，正在處理。」這樣的場景讓她形容「有點莫名其妙」，同時也意外揭露國際明星在私下生活不為人知的一面。

▲TYGA透過IG限動發聲道歉。（圖／翻攝自Instagram／tyga）

事實上，主辦單位在昨（21）日早上緊急宣布，TYGA因個人因素沒趕上稍早飛來台北的班機，因此原本今晚在Zepp New Taipei的演出以及在OMNI的After Party「很遺憾將被迫取消」。為此，TYGA事後也透過IG限動道歉，「Taipei, Taiwan..sorry I couldn't make it...we are working to reschedule soon.」