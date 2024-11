TYGA取消來台歐陽靖曝「前夫也被放鳥」　私下真實面全說了

記者王靖淳/綜合報導

美國嘻哈人氣歌手TYGA(泰加)原定昨(21)日晚間8點在台北開唱,不過卻臨時宣布沒趕上飛機所以取消演出,消息曝光後令許多粉絲相當傻眼。為此,女星歐陽靖也針對此事發聲,除了透露前夫與TYGA蠻要好之外,同時也揭露對方曾經放鳥前夫的一段故事,「有點莫名其妙。」

▲TYGA(圖左)宣佈來台演出取消,歐陽靖發聲。(圖/翻攝自Instagram/imginoy)



歐陽靖透過Threads發文,她提到,前夫與TYGA透過網路結識,兩人關係還不錯,甚至每次TYGA到東京時都會約前夫見面拍照。然而,有一次的碰面卻發生了奇特插曲。歐陽靖回憶,那次TYGA與前夫約在東京澀谷,不過對方卻突然失約,讓人摸不著頭緒。

▲歐陽靖透露前夫和TYGA蠻要好。(圖/翻攝自Threads/imginoy)

歐陽靖透露,後來TYGA傳訊息解釋:「他的經紀人被日本警察抓了,正在處理。」這樣的場景讓她形容「有點莫名其妙」,同時也意外揭露國際明星在私下生活不為人知的一面。

▲TYGA透過IG限動發聲道歉。(圖/翻攝自Instagram/tyga)

事實上,主辦單位在昨(21)日早上緊急宣布,TYGA因個人因素沒趕上稍早飛來台北的班機,因此原本今晚在Zepp New Taipei的演出以及在OMNI的After Party「很遺憾將被迫取消」。為此,TYGA事後也透過IG限動道歉,「Taipei, Taiwan..sorry I couldn't make it...we are working to reschedule soon.」