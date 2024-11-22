快訊／畢書盡狂被抹黑怒了！　氣炸提告8年前女友：請網友自重

記者蔡琛儀／台北報導

畢書盡日前遭爆被前東家提告求償3000萬，隨後Threads上也開始出現各種對於畢書盡私生活相當不利的傳言，前女友也頻頻在網路上放話，讓他的老婆遭波及，對此，畢書盡隨後出面澄清否認劈腿、棄養小狗，「說我負心、說我劈腿、各式各樣的惡意中傷，我都可以當作沒看到，但是，我再也不想讓我的另一半，背負著並沒有的罵名，承受這麼大的誤解和壓力。」

而畢書盡也在今（22日）中午委任律師，親自遞交刑事訴訟狀書至台北地檢署，針對多位網友在網路散播不實言論正式提告，其中也包含該名前女友，他也透過公司發表聲明。

▲畢書盡怒提告。（圖／索尼提供）



經紀公司聲明書



關於近日在網路上惡意中傷誣衊本公司藝人畢書盡一事，我們原本期待謠言止於智者，但愈來愈多誇張且不實的言論，已經嚴重傷害藝人的名譽，決定委由翰廷法律事務所追究法律責任。



畢書盡的委任律師進行相關蒐證工作，針對多位網友在網路上恣意散播畢書盡不實言論，辱罵、指摘及傳述足以貶損告訴人之人格及社會評價之事，涉嫌誹謗及公然侮辱等罪，完成刑事訴訟書狀，於今日(11/22)中午由律師親自遞交台北地檢署，依法提起刑事告訴，以維護藝人權益，並懲網路誹謗之歪風。



籲請網友自重，切勿以訛傳訛，或者任意散佈不實謠言，也懇請媒體謹慎報導內容，以免觸法。

