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澎恰恰棒球戰績超輝煌「生涯2經典完全比賽」　球迷：不然怎叫鐵手

記者張筱涵／綜合報導

台灣棒球隊在世界棒球12強賽寫下隊史最佳成績，國內再度掀起棒球熱潮。而在這股熱潮中，一段關於資深藝人澎恰恰的傳奇棒球故事，再次引發球迷熱議。臉書粉專「做伙來找野球歷史」近日分享了這位現年68歲的藝人在乙組棒球賽締造「完全比賽」的輝煌時刻，讓人不禁感嘆他不僅在演藝圈獨領風騷，更曾是棒球場上的王牌投手。

「做伙來找野球歷史」分享，1992年被譽為台灣棒球令人驚艷的一年。當年，中華棒球隊在巴塞隆納奧運勇奪銀牌，同時在國內的乙組棒球賽場上，澎恰恰締造了一場「完全比賽」的經典之作。

澎恰恰當時代表永恆機電棒球隊，對戰由前職棒兄弟象隊選手姚百川領軍的金采風棒球隊，結果投出無安打、無失分、無人上壘的完美紀錄，這場比賽不僅震驚棒球圈，更為乙組棒球史寫下「澎恰恰障礙」的傳奇稱號。

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相隔12年後，澎恰恰於2003年11月2日在三芝鄉永恆機電棒球場舉行的「永恆再益盃」全國乙組成棒錦標賽上，再次締造不可思議的歷史。他代表益志棒球隊參賽，早上的比賽中送出7次三振，以13比0大勝活力棒球隊，成功投出另一場「完全比賽」，帶領球隊順利晉級複賽。這支益志棒球隊也是永恆機電棒球隊的傳承，而澎恰恰的完美表現再次讓人見識到他的超凡實力與對棒球的熱愛。

澎恰恰的兩次「完全比賽」成就，讓球迷讚嘆不已。不少人表示「叫恰恰的沒有一個是肉腳的」、「他年輕的時候球速可以到130，早年第一次看明星棒球賽真的有嚇到」、「不然你以為他『鐵手』外號怎麼來的」。

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