眾量級Andy分手家寧「暴瘦剩59kg」！　被問踏入新戀情給答案了

記者王靖淳／綜合報導

情侶YouTuber眾量級Andy、家寧在上個月底發文宣布分手，雙方事後也創立各自頻道，並且定期更新。Andy今（22）日上傳新片分享重返單身的一日生活，除了透露自己最近體重瘦到變59公斤之外，同時也在被網友留言問到發展新戀情的可能性時，大方給出答案。

▲Andy透露目前體重是59公斤。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

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影片中，Andy提到，雖然影片主題看似平凡，但對他來說卻充滿意義，因為這是他首次完整地在自己的小房間中捕捉生活點滴，藉此展現單身生活的真實面貌，「今天要拍的主題很特別，但又一點也不特別，就是我的套房單身生活。對我來說特別的原因是，因為我發現我過往好像沒有拍一天的生活，在這個小房間空間裡面。」

▲Andy分享睡前看書的書名。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

Andy描述一天的生活流程，從早上9點起床後，他會先吃早餐、拉筋運動、剪輯影片、洗衣服、回覆網友留言等。他坦言，這樣的日常雖然簡單，但也讓他重新感受到一個人的生活節奏與自由，同時也透露，最近體重下降至59公斤，顯示他正在適應恢單後的新生活。

▲Andy感謝粉絲的關心。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

Andy透露，他在晚上睡覺之前，會讀一本名為《練習不焦慮》的書，並向粉絲們報平安：「謝謝你們關心，我很好。」影片曝光後，立即吸引大批網友朝聖，同時也紛紛留言表示，「生活加油」、「很喜歡這種一日生活的影片欸，請多拍」、「很用心，影片很順，真實的生活，幽默的聊天」。不過也有另派網友表示懷念Andy與家寧同框的影片，甚至留言問他「請問Andy老師，之後會考慮再踏入新的感情嗎？」為此，Andy則搞笑回覆：「彭于晏如果不急著談，那我也不急。」



▲Andy回覆網友留言。 （圖／翻攝自YouTube／Andy老師）