獨家／懷秋痛揭爸爸睡夢離世　重量級背景罕見曝光「還拿過金馬獎」

記者蔡琛儀／台北報導

懷秋爸爸日前過世，享壽91歲，他和弟弟張懷顥低調在社群網站哀悼父親，不過他的父親其實身份大有來頭，是台灣第一位電視攝影記者張敦志，在金馬獎還有新聞片獎項的年代，也曾拿下金馬獎，在媒體界地位崇高；懷秋也透過JFJ表示，爸爸是睡眠中走的，很突然，但很安詳。

▲▼懷秋日前分享爸爸過世的消息。（圖／JFJ PRODUCTIONS提供、翻攝懷秋IG）

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而懷秋明天也同樣將和主演的《角頭：大橋頭》劇組一起出席金馬獎盛會，問到明天的心情，懷秋說： 「跟角頭的兄弟夥伴們一起走紅毯，挺入圍的弟兄們，希望他們都能得獎！」

而懷秋也推出睽違8年的全新單曲〈Delete〉，不但親自填詞，更由好友林俊傑（JJ）作曲與製作。歌名「Delete」有著諧音「砥礪」之意，寫下自我砥礪之企圖心，儘管遭受磨難挫折，仍甘心一次次重新來過，這首歌也是獻給自己42歲的生日禮物。歌曲靈感源於某次懷秋跟弟弟張懷顥，以及JJ在日常聚會時聊天聊出創作興致，僅半小時就激盪出了旋律與編曲的雛形。

▲懷秋新歌〈Delete〉道出自己這些年來的低潮和重新出發。（圖／JFJ PRODUCTIONS提供）

他過去曾是團體大嘴巴成員，更兩度獲得金曲獎「最佳演唱團體獎」肯定，2016年團體解散後，懷秋一個人前往洛杉磯學習表演，也為了武術進修造訪北京、南韓，將自己徹底歸零，過程中難免喪志，懷秋提到曾在乏人問津的時候懷疑自己的決定究竟是正確還是錯誤，「經過這幾年休息與工作停擺的日子，有好長一段時間不太認識自己，也無法給自己一個定位。因為沒有任何新的音樂或戲劇作品，在美國認識新朋友時，不太確定該怎麼介紹自己。我到底是演員還是歌手呢？現在才慢慢的了解，原來我都是。現階段的我，想要當個好演員，好歌手。」