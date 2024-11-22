ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家／懷秋痛揭爸爸睡夢離世　重量級背景罕見曝光「還拿過金馬獎」

記者蔡琛儀／台北報導

懷秋爸爸日前過世，享壽91歲，他和弟弟張懷顥低調在社群網站哀悼父親，不過他的父親其實身份大有來頭，是台灣第一位電視攝影記者張敦志，在金馬獎還有新聞片獎項的年代，也曾拿下金馬獎，在媒體界地位崇高；懷秋也透過JFJ表示，爸爸是睡眠中走的，很突然，但很安詳。

▲▼懷秋〈Delete〉。（圖／JFJ PRODUCTIONS提供）

▲▼懷秋日前分享爸爸過世的消息。（圖／JFJ PRODUCTIONS提供、翻攝懷秋IG）

▲▼懷秋〈Delete〉。（圖／JFJ PRODUCTIONS提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

而懷秋明天也同樣將和主演的《角頭：大橋頭》劇組一起出席金馬獎盛會，問到明天的心情，懷秋說： 「跟角頭的兄弟夥伴們一起走紅毯，挺入圍的弟兄們，希望他們都能得獎！」

而懷秋也推出睽違8年的全新單曲〈Delete〉，不但親自填詞，更由好友林俊傑（JJ）作曲與製作。歌名「Delete」有著諧音「砥礪」之意，寫下自我砥礪之企圖心，儘管遭受磨難挫折，仍甘心一次次重新來過，這首歌也是獻給自己42歲的生日禮物。歌曲靈感源於某次懷秋跟弟弟張懷顥，以及JJ在日常聚會時聊天聊出創作興致，僅半小時就激盪出了旋律與編曲的雛形。

▲▼懷秋〈Delete〉。（圖／JFJ PRODUCTIONS提供）

▲懷秋新歌〈Delete〉道出自己這些年來的低潮和重新出發。（圖／JFJ PRODUCTIONS提供）

他過去曾是團體大嘴巴成員，更兩度獲得金曲獎「最佳演唱團體獎」肯定，2016年團體解散後，懷秋一個人前往洛杉磯學習表演，也為了武術進修造訪北京、南韓，將自己徹底歸零，過程中難免喪志，懷秋提到曾在乏人問津的時候懷疑自己的決定究竟是正確還是錯誤，「經過這幾年休息與工作停擺的日子，有好長一段時間不太認識自己，也無法給自己一個定位。因為沒有任何新的音樂或戲劇作品，在美國認識新朋友時，不太確定該怎麼介紹自己。我到底是演員還是歌手呢？現在才慢慢的了解，原來我都是。現階段的我，想要當個好演員，好歌手。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

推薦閱讀

《全明星》男星宣佈退圈...3小時後又喊「假的」　挨轟：當粉絲白癡！

《全明星》男星宣佈退圈...3小時後又喊「假的」　挨轟：當粉絲白癡！

12強「台灣應援太吵了」！敵隊球員女友：現在還不習慣 揭3文化差異

12強「台灣應援太吵了」！敵隊球員女友：現在還不習慣 揭3文化差異

11天前才現身⋯35歲諧星成龍突猝逝「死因成謎」　官方證實：他離開了

11天前才現身⋯35歲諧星成龍突猝逝「死因成謎」　官方證實：他離開了

林千又求婚鑽戒「驚人7位數價格」曝光！滿意喊：女人一定要戴鑽石

林千又求婚鑽戒「驚人7位數價格」曝光！滿意喊：女人一定要戴鑽石

重逢竟是永別⋯連恩告別式「一世代全到了」　哈利哭到鼻子都紅了

重逢竟是永別⋯連恩告別式「一世代全到了」　哈利哭到鼻子都紅了

小S戒酒1個多月現況曝光！　被狂讚「大回春10歲」：怎美成這樣

小S戒酒1個多月現況曝光！　被狂讚「大回春10歲」：怎美成這樣

二伯：不看不聽不是不知長進！　「沉寂2天」28字吐真實心聲

二伯：不看不聽不是不知長進！　「沉寂2天」28字吐真實心聲

「暗黑IU」日本AV正式出道！　SWAG女優徵選「名單驚見美女獸醫」

「暗黑IU」日本AV正式出道！　SWAG女優徵選「名單驚見美女獸醫」

黃豪平和女友穩交三年雙方見家長！　「八點檔甜心」放閃：遇到他很幸運

黃豪平和女友穩交三年雙方見家長！　「八點檔甜心」放閃：遇到他很幸運

八點檔女星直播到一半「突變臉」！影片曝 失聲尖叫：現在怎麼辦

八點檔女星直播到一半「突變臉」！影片曝 失聲尖叫：現在怎麼辦

人氣歌手今晚開唱「沒趕上飛機」不來了！主辦：很遺憾 北上歌迷傻眼

人氣歌手今晚開唱「沒趕上飛機」不來了！主辦：很遺憾 北上歌迷傻眼

野生李毓芬「消失2年」近況照被PO網！0偽裝吃飯 39歲真實狀態曝光

野生李毓芬「消失2年」近況照被PO網！0偽裝吃飯 39歲真實狀態曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《全明星》男星宣佈退圈...3小時後又喊「假的」　挨轟：當粉絲白癡！

12強「台灣應援太吵了」！敵隊球員女友：現在還不習慣 揭3文化差異

11天前才現身⋯35歲諧星成龍突猝逝「死因成謎」　官方證實：他離開了

林千又求婚鑽戒「驚人7位數價格」曝光！滿意喊：女人一定要戴鑽石

重逢竟是永別⋯連恩告別式「一世代全到了」　哈利哭到鼻子都紅了

小S戒酒1個多月現況曝光！　被狂讚「大回春10歲」：怎美成這樣

二伯：不看不聽不是不知長進！　「沉寂2天」28字吐真實心聲

「暗黑IU」日本AV正式出道！　SWAG女優徵選「名單驚見美女獸醫」

黃豪平和女友穩交三年雙方見家長！　「八點檔甜心」放閃：遇到他很幸運

八點檔女星直播到一半「突變臉」！影片曝 失聲尖叫：現在怎麼辦

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

懷秋

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 楊謹華中空運動！原相機「素顏超裸膚況」不藏了 46歲狀態震撼3萬人
  2. 持修變渣男！　金鐘女星受不了掀他真面目：喜歡折磨人
  3. 加油站短裙女員工超正！民眾一開車上前「驚見是樂天女孩」：很幸運
  4. 澎恰恰棒球戰績超輝煌「生涯2經典完全比賽」　球迷：不然怎叫鐵手
  5. 獨家／懷秋痛揭爸爸睡夢離世　重量級背景罕見曝光「還拿過金馬獎」
  6. 林襄卸妝「全素顏錄影」真面目現形！罕關濾鏡0修圖 安心亞一看大驚
  7. 金馬獎／入圍8項台灣卻無法上映！導演耿軍：這規則沒意思
  8. 金馬61第一獎頒出！耿軍《漂亮朋友》獲獎　喊話：希望在台灣上映
  9. 直擊／男神町田啓太剪掉長髮！撂中文：我愛你　脫墨鏡舉動超貼心
  10. 2024MAMA／ILLIT獲女子新人獎「講感言哽咽落淚」：成員們，辛苦了

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366