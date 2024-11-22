宋逸民心跳剩40醫生提警告　瘦到67公斤陳維齡壓力山大

記者葉文正／台北報導

藝起發光年度盛事越來越多囉，除了現在進行中的「STILL音樂會」，幾乎是場場爆滿，今明兩年都會持續進行巡演。也跟TVBS進行第二年合作的「聖誕愛無限」節目，藝起發光會有50名左右的藝人參與，交由洪榮良導演負責編導，不僅有樂團，也有舞團，也有敬拜團，現場還有50位一起參與的姊妹弟兄，加上50位藝人朋友，有百餘人在聖誕節前夕歡慶聖誕。

▲宋逸民(左)跟陳維齡幫女兒喬妹慶生。（圖／藝起發光）

宋逸民牧師指出，今年年底，各地也會有聖誕節活動，協會並舉辦弱勢族群的感恩餐會，藝起發光明年將跟伯大尼兒少之家跟安德烈食物銀行合作，持續進行公益活動，讓藝人不只是能夠代言，而是真正落實讓藝人一起執行公益的愛心活動，並非僅能在舞台上發光發熱，更能讓藝人們不僅是可以在教會傳愛，也希望藝人們走入人群，要在社會上活出美好的生命與見證。

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▲喬妹目前已4年級。（圖／藝起發光）

藝起發光牧師宋逸民2021年身體亮起紅燈，不僅暴瘦，心跳又變慢，差點得裝心律調節器（心臟起搏器）宋逸民透露，當時是忙到過勞，身體竟亮起了紅燈，再加上禁食的關係，178公分的他瘦到70公斤，心跳降到每分鐘只有40次，所幸他身體已逐漸恢復，「否則心跳太慢，聽說要裝調節器。」而今他已恢復健康，只是身材依然「苗條」，他透露：「我都是靠『超慢跑』運動，在家也可以做，每次半小時即可。」現在宋逸民則只有67公斤。

▲一家三口等著哥哥駿哥回台。（圖／藝起發光）

而他重拾健康後，近日與師母陳維齡幫女兒喬妹慶祝10歲生日，陳維齡也表示：「今年我們真的是忙翻了，謝謝當天喬妹所有的好朋友特別來祝福她，看著喬妹開心合不攏嘴的笑臉，爸爸（宋逸民）眼冒愛心的轉頭對我說（本以為要對我表達什麼愛意或感謝之類的，結果他說….），我一定要為了女兒更保持身體健康，維持更年輕的身材體態（到底是要逼死誰，大家應該知道我的壓力吧！）我只好說好吧我也會努力身體健康的。」