KIMIKO夫婦目擊車禍！　呼籲行人「過馬路注意1事」：常常會忽略

記者蔡宜芳／綜合報導

女星KIMIKO在2020年嫁給大學教授王家玄，兩人不時會在社群分享生活點滴。王家玄22日透露自己和KIMIKO前一晚在家門前目睹一起車禍，提醒行人在夜間行走時一定要特別注意。

▲KIMIKO夫婦前一晚目擊車禍。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

王家玄提到，當時他看到前方一輛車在綠燈直行準備左轉，但對方似乎沒有注意到正在斑馬線上行走的行人，「其實在很遠大概10公尺我已看到行人，但實際開車者卻沒看到。」就在自己準備右轉時，他便看到前方左轉的車輛撞上了人。

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王家玄當下立刻靠右停車，並告訴KIMIKO去通知保全報警、叫救護車，「隨後我就下來看一下，是一位年輕人，當下躺在地上痛苦不堪（當下清醒），如果是老人家就可能不是只有這樣的狀況。」在等待救護車到來的過程中，他和KIMIKO一直待在現場，並將事故的錄影畫面傳給了被撞者。

▲王家玄和KIMIKO留在現場協助處理車禍。（圖／翻攝自Facebook／長腿Oppa王教授）

王家玄提醒說，晚上盡量不要全身都穿深色，「尤其在下雨天又撐黑傘，在視線上常常會讓開車的人忽略，有可能造成意外發生。」他也呼籲行人即便是在綠燈的情況下過馬路，也要隨時注意左右來車。