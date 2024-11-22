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小林柏宏掰了！爆劈腿還拍親密片！《SCOOL》重懲「拔掉出道資格」

記者蔡琛儀／台北報導

男團選秀節目《SCOOL》正如火如荼播出中，沒想到其中人氣選手之一，被說和男神林柏宏神似的選手林子宸，今被一名女網友控訴多次劈腿，甚至還看到他拍攝親密影片，連在節目錄製期間都還有空腳踏兩條船，震驚不少粉絲。

▲▼《SCOOL》七名新的人氣團員返台舉辦見面會。（圖／天空娛樂提供）

▲林子宸。（圖／天空娛樂提供）

由於下週六就是節目總決賽，稍早《SCOOL》製作公司天空娛樂發聲明表示，林子宸還是會和其他選手一同參加總決賽的錄製及粉絲演唱會，「但他將不參與最終競爭，也無法參加出道資格的投票選拔，將不再爭取最終出道名額。」也就是說，不管他表現如何、先前的人氣票選多高，都確定不會出道成團。

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天空娛樂聲明

近期，選手林子宸的私人情感問題引發了廣泛關注，對此我們深感遺憾。作為一檔致力於培養新生代藝人的選秀節目，《SCOOL》始終堅持專業、公平與社會責任的核心價值。我們期望所有參賽者在追逐夢想的過程中，能成為正向榜樣，為觀眾傳遞積極的影響。

經過節目組與各方的深入討論與審慎考量，為了尊重團隊合作精神與公平性，林子宸將與其他選手一同參加總決賽的錄製及粉絲演唱會，但他將不參與最終競爭，也無法參加出道資格的投票選拔，將不再爭取最終出道名額。

我們相信，作為藝人，除了專業才能外，還應在公共領域中擔任榜樣角色，為粉絲與社會樹立正面形象。基於《SCOOL》的精神，是為了教育與打造如何成為一個合格的偶像，不只是能力與舞台魅力，同時也要兼具身為公眾人物的品德與質量。我們始終相信每位選手都有學習與成長的空間，並能在這個學習的過程中不斷超越自我，最終成為值得尊敬的偶像。

我們衷心期盼他能從此次經歷中汲取教訓，以更加成熟的姿態迎接未來的挑戰。節目組將繼續秉持公平與專業的原則，為大家呈現更多高水準的節目內容。我們也希望此次事件不會影響其他選手追求夢想的步伐，期待總決賽帶來更精彩的表現，再次感謝大家的支持。

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