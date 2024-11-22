MAMAMOO輝人又要來台灣了！　空降台中跨年...預告：想逛逢甲夜市

記者蔡琛儀／台北報導

一年一度的台中跨年晚會今（23日）公布第一波重磅卡司，包括南韓女團MAMAMOO成員輝人，以及新一代天團告五人，將同場拚人氣。

▲輝人將參加台中跨年。（圖／台中市政府提供）

輝人在今年共完成亞洲、歐洲、美洲等17個城市巡演，年初在台北TICC及高流的個唱門票都秒殺，這次空降台中參與跨年演出，輝人開心表示：「真的感謝台中邀請我參加2025年跨年演唱會，聽說水湳中央公園是台灣最大的戶外演出場地，可以容納好幾十萬人，一想到能和當地超多粉絲和許多觀衆朋友一起在舞台上迎接新年，就覺得非常期待和開心。」她也搶先預告將率領10人舞群陣仗來台，還會有特別彩蛋送給台中：「之前在台灣演出有唱過中文歌，這次也正在努力準備粉絲們喜歡的歌曲，請來到現場享受驚喜！」

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首度造訪台中，輝人期待品嚐在地美食：「我喜歡接觸當地的食物，但是好像沒有吃過很多種類，這次有足夠的時間，各種食物都想品嚐」，也俏皮說：「聽經紀人講晚會旁有很厲害的夜市（逢甲夜市），大家看到我本人在逛街吃美食，要記得來跟我打招呼。」更獻上滿滿祝福：「也祝台灣的粉絲朋友，身心都健康，度過平安順利的一年！我們一起好好迎接新年吧！」

▲告五人將參加台中跨年。（圖／台中市政府提供）

告五人將在2024年最後一刻壓軸現身台中跨年飆唱，他們直呼：「非常的榮幸，可以在年末演出和大家一起同樂。」將為台中觀眾祭出限定歌曲與精彩演出。他們透露：「這次歌單一定會特別編排。每一次跨年都很喜歡跟大家一起找夜生活！」至於聊到在地好料，口徑一致大讚：「台中的美食非常豐富，但每次來台中總是先衝燒肉店!」被逼問新專輯進度？他們終於鬆口：「告五人第四張專輯我們正在打磨中，希望可以在2025順利碰面。」