張洛君淡出螢光幕近況曝光！　斷言「紅孩兒」不可能合體原因曝光

記者孟育民／台北報導

由張克帆、張洛君、馬國賢、王海輪、韓志杰、湯俊霈組成的紅孩兒，成軍超過30年，被稱為「小虎隊二軍」，1992年後因成員陸續服兵役等原因而解散，至今仍是許多人童年回憶。近幾年淡出螢光幕的張洛君今（21日）出席《讓愛閃耀》藝術家公益畫展，談到團體合體問題，直言說：「紅孩兒這輩子應該不會再合體！」

▲張洛君舉辦畫展，分享近況。（圖／記者孟育民攝）

紅孩兒當年紅極一時，1991年發行的專輯《初戀》創下台灣銷售超過30萬張，大陸超過400萬張的佳績，隨著團體解散，上次合體便是2019年30週年演唱會，張洛君今坦言沒有想合體的念頭：「我沒有想要再跟大家合體，我自己真的不想，上次我就持反對票，是最後一個答應的，我開了兩個條件『一定要有單曲、大家要減肥』，但他們都做到了，所以我只能出來，我覺得美好的回憶就是回憶。」

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張洛君進一步解釋說：「到我們這個階段，很多人已經不是以前的樣子，我不想破壞大家對我們的印象，我們以前就像傑尼斯偶像，現在我們很多人已經不是，那種會幻滅。」他說自己還是有很多鐵粉，從以前一路追星到現在，所以有責任不想讓他們心中的美好破碎。





▲張洛君直言紅孩兒不可能合體。（圖／記者孟育民攝）

張洛君近年轉幕後，自從開公司後17年都在拍紀錄片、做公益，還舉辦畫展響應愛心，如今已經到第六屆，不過他說明年預計會推出新節目，令人充滿期待。