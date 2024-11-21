「最強外掛」安芝儇招牌長髮突消失！PO短髮照 一彎腰倒出上圍兇爆

記者潘慧中／綜合報導

台鋼雄鷹啦啦隊WingStars韓籍成員安芝儇外貌甜美，有「最強外掛」的封號。私下不時與粉絲分享生活的她，20日突然在社群網站曝光最新造型，「剪短」，美照立刻吸引4.8萬人按讚！

▲安芝儇突然PO出短髮照。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）



安芝儇原本留著及腰長髮，沒想到，她最近突然PO出疑似剪掉目測約20公分頭髮的照片，肩上短髮完美襯托出她的鵝蛋臉。照片裡的她，身穿純白服飾，相當映襯她的白皙肌膚。

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▲安芝儇很適合短髮。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）



坐在位置上的時候，安芝儇傾身彎腰的動作，剛好倒出豐滿北半球，深邃事業線全被拍了下來。就在粉絲仍不敢相信換新髮型的時候，她21日終於公開真相，原來所謂的短髮照是AI後製成的，並PO出原始照片。

▲安芝儇公開原始照片。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）



事實上，安芝儇來台後便定居高雄，當地天氣讓她留下深刻印象，原來她曾坦言本來很喜歡溫帶氣候，但沒想到高雄那麼熱，手臂還因此被曬出色差，只能趕緊詢問隊友防曬秘訣。

▲▼安芝儇目前定居高雄。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）

