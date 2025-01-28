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安心亞破尺度「全身透視」！唱《紅白》內衣褲被看光 超兇身材包不住

記者潘慧中／綜合報導

安心亞不只在綜藝、戲劇和歌唱領域都交出漂亮成績單，最近更登上《超級巨星紅白藝能大賞》，備受觀眾矚目。格外掀起討論的是，當節目進入播出倒數，她27日搶先上傳當天的穿搭照，全身透視的模樣辣出新高度！

▲▼安心亞。（圖／翻攝自Facebook／安心亞）

▲安心亞破尺度穿透視裝。（圖／翻攝自Facebook／安心亞）

照片中，可以看到安心亞頂著一頭及臀長直髮，化上精緻妝容，身穿一襲紅色透視罩衫，相當映襯她的白皙肌膚，上頭鑲的碎鑽十分適合登台表演的她，若隱若現出內搭的內衣褲，渾圓半球、穠纖合度的雙腿線條全被看光，一轉側身更火辣露出蜜桃臀型！

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▲▼安心亞。（圖／翻攝自Facebook／安心亞）

▲▼安心亞。（圖／翻攝自Facebook／安心亞）

▲▼安心亞。（圖／翻攝自Facebook／安心亞）

▲▼安心亞。（圖／翻攝自Facebook／安心亞）

▲安心亞辣露內衣褲。（圖／翻攝自Facebook／安心亞）

除了性感造型，安心亞還嘗試了男孩風，穿上寬鬆的紅色外套，搭配長襪和同色系長靴露出緊實大腿，靠在鐵捲門前面的她時而擺出酷帥表情、時而俏皮眨眼比ya，百變模樣再度擄獲了大批粉絲的心。

▲▼安心亞。（圖／翻攝自Facebook／安心亞）

▲▼安心亞。（圖／翻攝自Facebook／安心亞）

▲▼安心亞。（圖／翻攝自Facebook／安心亞）

▲安心亞完美駕馭各種造型。（圖／翻攝自Facebook／安心亞）

事實上，172公分的安心亞曾為了保持體態付出不少心力。以前準備跨年演出時，她一周會在健身房鍛鍊兩次，維持了半年；飲食方面，她當時除了戒油，平常也會以好的澱粉和蛋白質為主，顯見她的敬業精神。

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