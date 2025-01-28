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小孟老師／除夕快樂！1月28日星座運勢　搭配幸運色迎新年

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：善於總結反思

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感情：遇到真心的愛

財運：養殖副業賺益

幸運色：金色

貴人：金牛

小人：射手

雙子座

工作：接受新式觀念

感情：有望告白成功

財運：瞭解股票行情

幸運色：淡藍色

貴人：水瓶

小人：牡羊

天秤座

工作：細心觀察調整

感情：桃花運陸續來

財運：觀望市場行情

幸運色：棕色

貴人：雙子

小人：魔羯

【土象星座】

摩羯座

工作：專注精通專業

感情：展開美好開端

財運：易獲不錯商機

幸運色：棕色

貴人：牡羊

小人：雙魚

金牛座

工作：積極勇敢面對

感情：邁向全新起點

財運：講師兼差收益

幸運色：橙色

貴人：獅子

小人：處女

處女座

工作：和長輩們交流

感情：甜蜜幸福愛戀

財運：注意投資行情

幸運色：銀色

貴人：雙魚

小人：天秤

【水象星座】

雙魚座

工作：確保品質標準

感情：擁有真愛喜悅

財運：報稅代理傭金

幸運色：灰色

貴人：巨蟹

小人：天蠍

天蠍座

工作：尋找解決方案

感情：詩情畫意雅緻

財運：重點開源節流

幸運色：咖啡色

貴人：處女

小人：金牛

巨蟹座

工作：提高良好效率

感情：進入新的境界

財運：進帳切勿張揚

幸運色：大紅色

貴人：天秤

小人：獅子

【火象星座】

獅子座

工作：感恩回報關係

感情：心有靈犀浪漫

財運：大膽開發財路

幸運色：粉紅色

貴人：射手

小人：雙子

射手座

工作：有效分配安排

感情：奉獻無私的愛

財運：財務利潤敏銳

幸運色：咖啡色

貴人：魔羯

小人：水瓶

牡羊座

工作：重視安全防範

感情：幸福總在身邊

財運：投資的幸運日

幸運色：綠色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

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