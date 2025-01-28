記者潘慧中／綜合報導

國道一號楊梅休息站25日發生電動車自撞分隔島，車輛當場起火，造成4死4傷的悲劇。對此，味全龍啦啦隊女孩星岑（陳嘉玟）聽聞後，不禁回想起小時候同樣遇過火燒車意外，「到現在還歷歷在目，嚇都嚇死，也成了一輩子的陰影。」

▲星岑聽聞火燒車意外後「悲痛不已」。（圖／翻攝自Threads／lavender121588）



星岑近日在Threads po出楊梅休息站的火燒車新聞後，她有感而發地附上3個崩潰大哭的表情符號，「讓人悲痛不已」，原因是回想起就讀國小5年級的時候，有次在睡夢中被媽媽叫醒，「看著一片火海的我。」

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▲星岑小學5年級也遇過火燒車。（圖／翻攝自Instagram／lavender121588）



星岑一家五口當時正準備回雲林過年，豈料遇到火燒車的悲劇，「遇上了火燒車，車子燒光了，衣服作業燒光了，光著腳丫逃跑的我，鞋子也燒光了⋯。」

▲星岑至今仍有陰影。（圖／翻攝自Instagram／lavender121588）



不幸中的大幸是，星岑一家五口最後都平安無事，只是這起意外至今仍讓烙印在她的腦海裡，「有段時間搭車都不敢睡覺，東西也都要握在手裡」，進而造成終生陰影，「即將過年，希望不要再有這些憾事了。」

星岑Threads全文：

剛看到了這則新聞，讓人悲痛不已

至今還是會回想到小五那一年

睡夢中被媽媽叫醒，看著一片火海的我

那年我們一家五口要回雲林過年

遇上了火燒車，車子燒光了，衣服作業燒光了

光著腳丫逃跑的我，鞋子也燒光了⋯

唯一感恩的是我們都沒事

但到現在還歷歷在目 嚇都嚇死

也成了一輩子的陰影

即將過年，希望不要再有這些憾事了