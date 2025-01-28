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機場超狂4穿搭　蔡依林泳衣外穿…陸女星「上圍暴漲」網：從沼澤爬出？

記者劉宜庭／綜合報導

明星機場造型常常成為媒體和粉絲關注的焦點，有時甚至會引發熱議。以下是幾位名人在機場的獨特裝扮，展現了他們不同凡響的時尚品味和個人風格。

1.陳志朋恐龍裝

▲▼「爾泰」陳志朋機場穿激短熱褲。（圖／CFP）

▲陳志朋。（圖／CFP）

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曾在《還珠格格》中飾演「爾泰」而紅遍兩岸三地的「小帥虎」陳志朋，過去因大膽造型吸引了不少關注，某次現身上海虹橋機場時，他以一頭亮眼的金髮搭配極具個性的造型登場，身穿激短熱褲，外搭鮮黃色超長版羽絨衣，並以藍色絨毛點綴。令人矚目的是，他的帽子設計別出心裁，帽緣挖洞處裝上黑色塑膠片，即使遮住眼睛，似乎仍能看見前方。如此獨特的造型讓路人目不轉睛，不少人形容他宛如「恐龍」或「怪獸」，在機場成為最顯眼的存在。

2.蔡依林泳衣外穿

▲蔡依林穿泳衣上街。（圖／CFP）

▲蔡依林。（圖／CFP）

蔡依林（Jolin）一向以風格多變著稱，每次出場總能吸引眾人目光。過去現身北京機場時，她以一身花俏的紅色低胸小背心搭配寬鬆挖洞牛仔褲，再加上黑色高跟鞋上的毛球點綴，造型獨特又時尚，瞬間成為全場焦點。粉絲見狀紛紛跟隨，掀起一陣追星熱潮。

事後，網友發現蔡依林的這套裝扮並不簡單，上半身穿著的其實不是普通背心，而是一件價值近台幣9千元的名牌連身泳裝。如此創意的穿搭方式讓人忍不住感嘆：「天后真的什麼都能搭！」

3.小S睡衣加拖鞋

▲▼小S。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）

▲小S。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）

小S（徐熙娣）以搞怪扮醜和無所顧忌的作風著稱，一向直率大膽的她，總能用獨特魅力吸引目光。先前出國時，她與一群好友穿著睡衣和拖鞋，在桃園機場大廳拍照留念，還在報到櫃檯前戴上眼罩假裝入睡，舉止隨性自然，宛如置身家中。對於這樣的穿著，小S更是毫不避諱地直言：「老娘可不是要走什麼睡衣風，老娘是要直接穿睡衣！」坦率與幽默展現出獨一無二的個人風格。

4.冉瑩穎「從沼澤爬出？」

▲▼冉瑩穎穿撞色牛仔褲。（圖／CFP）

▲冉瑩穎。（圖／CFP）

大陸女星冉瑩穎，曾是央視的主持人，婚後為專心照顧拳擊冠軍老公鄒市明和孩子，暫別演藝事業。然而，她每次公開亮相仍能成為焦點，有次現身上海機場時，雖然戴著墨鏡與鴨舌帽試圖保持低調，但她的「撞色牛仔褲」造型瞬間吸引眾人目光。這條褲子上半部是緊身牛仔褲，下半部則拼接了咖啡色的喇叭褲設計，長度幾乎覆蓋高跟鞋，再搭配她當天被指上圍激增，整體穿搭顯得相當搶眼，特殊造型引發熱議，不少網友形容裝扮宛如「從沼澤爬出」。

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陳志朋, 蔡依林, 小S, 冉瑩穎

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