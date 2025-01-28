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梁赫群「除夕刷臉訂餐廳」！綜藝天王：現在就要吃 尷尬反應全被目睹

記者潘慧中／綜合報導

民眾普遍認為明星外出面對店家時，通常能透過「刷臉」無往不利，包括能省去等待時間或享有特殊折扣。然而，下列藝人則坦承發生過明星光環失效的窘況，讓外界難得窺見他們出糗的一面。

▲▼過年刷臉訂餐廳。（圖／ETtoday星光雲製圖）

▲藝人也有刷臉失敗的時候。（圖／ETtoday星光雲製圖）

王少偉透露他本來就有固定配合的妝髮師，有次過年期間想稍微修剪頭髮，公司原本想幫忙預約，但他心想都是熟人了就作罷。結果一走進髮廊傻眼，「人山人海！」髮型師只好安排了一個偽包廂，那就是收銀櫃檯，「真的是要多糗有多糗」，直接面對正在候位的諸多客人，發現其中有路人試圖拿起手機拍攝時，他連忙示意，髮型師便移動成面壁的方向，「我就在那短短的10分鐘趕快把我頭髮剪掉，然後離開現場，因為這是我人生中最尷尬的時刻。」

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▲王少偉曾刷臉求剪髮（圖／翻攝自Instagram／samwang1218）

梁赫群表示有年12月被爸爸提醒負責訂位吃年夜飯的餐廳，結果他和老婆打了一輪電話，從五星級飯店、知名餐廳到連鎖飯館，都被說「真的是沒有辦法」、12月才訂來不及了。最後，是因為出外景隨口說了一件事，接著在巴鈺的協助下，他們全家才得以在外吃到年夜飯。

▲梁赫群曾訂不到吃年夜飯的餐廳。（圖／翻攝自Facebook／梁赫群）

不僅如此，沈玉琳有次在王中平的推薦下，吃到一間美味的火鍋店，用餐後，對方便直言：「下次你要的話，就是你是玉琳哥！」小心翼翼將這份優待藏到又想吃火鍋的日子，但當老婆致電火鍋店後脫口「我這裡是沈玉琳」時，店員停頓了3秒才回應，「然後呢？」他的妻子當下也只能摸一摸鼻子掛電話。

▲沈玉琳也有過類似經驗。（圖／緯來戲劇台提供）

綜藝天王曾國城也遇過超尷尬的刷臉經歷。他當時和佩甄錄完影後，主動提出要帶對方去一間他「非常熟」的小吃店吃東西，未料抵達現場後，一比完用餐人數，老闆只嗯了一聲說：「現在這麼多人，等一下。」

▲曾國城也曾刷臉失敗。（圖／翻攝自Facebook／曾國城）

就算曾國城說「我們現在很餓，現在就要吃」，老闆依然淡定地用台語說「啊就沒位，等一下」。曾國城只好先自行一旁的摺疊桌、搬椅子坐，讓佩甄哭笑不得地說：「你就看一個綜藝天王在那邊搬摺疊桌、搬椅子，還把老闆的電風扇喬過來吹我們，然後就坐在路邊吃。」

盧學叡則透露，那次想造訪的是北部一間人氣原住民餐廳，加上曾經駐唱過，他便邀請特地北上的6位朋友到場用餐，就算友人擔心沒訂位吃不到，他仍自信地說：「可以啦！那是我的廚房耶！」

▲盧學叡當時雖然有被認出來，卻仍無位子可坐。（圖／年代提供）

到了現場後，雖然櫃檯人員有認出盧學叡，對方仍以「客滿、完全沒位置」試圖勸退。此時，突然出現了一位救星，那就是羅美玲。羅美玲同樣沒訂位，但很快就被安排了位置，差別待遇讓他大傻眼，一問之下還知道該店本來就有一些保留席。最後，他和朋友們一起跟著羅美玲入內用餐，並透過請客來謝謝前輩。

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王少偉, 梁赫群, 沈玉琳, 曾國城, 盧學叡

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