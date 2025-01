回顧2024演藝圈迷因！交出你的po～wer～　瑪一瑪二瑪三瑪四馬爾濟斯

記者劉宜庭/綜合報導

2024年演藝圈的迷因文化持續火熱,許多精彩瞬間和逗趣效果,引發了網友們的熱烈討論,成為社群媒體上的熱門話題。以下是今年最具代表性的迷因:

1.交出你的power

男星陳彥嘉在《影后》中飾演SEGA老師一角,其中最琅琅上口的台詞〈交出你的power〉出現超多次,成為了網友們的熱議焦點,短短幾個字卻洗腦又有魔性,引發了大量模仿和二創,形成了一股新的迷因風潮。

▲《影后》Sega老師經典台詞。(圖/翻攝自Threads)

2. 瑪一瑪二瑪三瑪四馬爾濟斯

許光漢在《正港分局》唱〈瑪爾濟斯之歌〉,途中還唱錯,在劇中唱成「瑪一瑪二瑪三瑪四瑪爾濟斯」,原本歌詞是「瑪爾濟一濟二濟三瑪爾濟四(斯)」,因旋律叫人難忘、歌詞有趣,網友一搜尋發現真有此曲,意外引發原曲爆紅,影片留言湧入許多追劇粉絲高喊:「好洗腦!」

〈瑪爾濟斯之歌〉是2020年就有的歌曲,由YouTuber「珊蒂微AI」和黃子瑜創作,為自己的愛犬Cooper所做的歌曲,並且由愛犬Cooper親自演出MV。

▲許光漢在《正港分局》唱錯歌詞,讓歌曲意外爆紅。(圖/Netflix提供)

3. 呀咧呀咧~

南韓團體「ASMRZ」演唱的〈晚安大小姐〉,在網路上帶動一股「執事舞」風潮,不少人跟著Cover,MV以第一人稱視角拍攝,讓觀眾感受當「大小姐」的體驗,看見大小姐熬夜滑手機,兩名日本執事無奈地說「呀咧呀咧」,隨後展開洗腦舞蹈與旋律,歌詞反覆出現「it's time to go to bed」、「無法阻止的大小姐」、「呀咧呀咧」等句子,吸引不少人爭相模仿、掀起話題。

▲ASMRZ〈晚安大小姐〉洗腦旋律,引起模仿風潮。(圖/翻攝自Instagram/tanaka_oishikunare)

4. 秘月期Popoo

YouTuber家寧和Andy分手後,開了新頻道並取名為「秘月期POPOO」,在首支影片中,她對著鏡頭說:「我只知道是,當你此刻觀看的時候,我們之間已產生微妙的變化,有看見嗎?還是你發現了什麼,這讓我感覺很好~很好~很好」、「這世界好特別好有趣、好驚奇,我好想知道更多,嗯~跟你想的一樣,恭喜你已經看到這了」,這段畫面在當時被指肢體動作與聲調起回家餵貓伏似乎有些怪異,甚至引發外界揣測是否和「心靈課程」有關。

對此,家寧分享了她的YouTube頻道名稱及理念的靈感來源。她表示,頻道的命名旨在透過娛樂的形式,探索和展現各種職人的生活。名稱中的「秘」代表著一種專屬於觀眾與她之間的「秘境感」,希望觀眾在觀看時能感受到獨特的時空氛圍。而「月期」則象徵著這段旅程中的短暫快樂。至於「POPOO」靈感則是來自拉丁文「potentia」,意指力量與潛能,她希望這個頻道能帶給觀眾的不僅是短暫的快樂,更能激勵大家勇敢面對生活的挑戰,因此取了「PO」這兩個字母,並將其延伸為「POPOO」,增添趣味性。

▲家寧新頻道首支影片的狀態引發網友討論。(圖/翻攝YT/秘月期POPOO)