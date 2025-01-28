回顧2024演藝圈迷因！交出你的po～wer～　瑪一瑪二瑪三瑪四馬爾濟斯

記者劉宜庭／綜合報導

2024年演藝圈的迷因文化持續火熱，許多精彩瞬間和逗趣效果，引發了網友們的熱烈討論，成為社群媒體上的熱門話題。以下是今年最具代表性的迷因：

1.交出你的power

男星陳彥嘉在《影后》中飾演SEGA老師一角，其中最琅琅上口的台詞〈交出你的power〉出現超多次，成為了網友們的熱議焦點，短短幾個字卻洗腦又有魔性，引發了大量模仿和二創，形成了一股新的迷因風潮。

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▲《影后》Sega老師經典台詞。（圖／翻攝自Threads）

2. 瑪一瑪二瑪三瑪四馬爾濟斯

許光漢在《正港分局》唱〈瑪爾濟斯之歌〉，途中還唱錯，在劇中唱成「瑪一瑪二瑪三瑪四瑪爾濟斯」，原本歌詞是「瑪爾濟一濟二濟三瑪爾濟四（斯）」，因旋律叫人難忘、歌詞有趣，網友一搜尋發現真有此曲，意外引發原曲爆紅，影片留言湧入許多追劇粉絲高喊：「好洗腦！」

〈瑪爾濟斯之歌〉是2020年就有的歌曲，由YouTuber「珊蒂微AI」和黃子瑜創作，為自己的愛犬Cooper所做的歌曲，並且由愛犬Cooper親自演出MV。

▲許光漢在《正港分局》唱錯歌詞，讓歌曲意外爆紅。（圖／Netflix提供）

3. 呀咧呀咧~

南韓團體「ASMRZ」演唱的〈晚安大小姐〉，在網路上帶動一股「執事舞」風潮，不少人跟著Cover，MV以第一人稱視角拍攝，讓觀眾感受當「大小姐」的體驗，看見大小姐熬夜滑手機，兩名日本執事無奈地說「呀咧呀咧」，隨後展開洗腦舞蹈與旋律，歌詞反覆出現「it's time to go to bed」、「無法阻止的大小姐」、「呀咧呀咧」等句子，吸引不少人爭相模仿、掀起話題。

▲ASMRZ〈晚安大小姐〉洗腦旋律，引起模仿風潮。（圖／翻攝自Instagram／tanaka_oishikunare）

4. 秘月期Popoo

YouTuber家寧和Andy分手後，開了新頻道並取名為「秘月期POPOO」，在首支影片中，她對著鏡頭說：「我只知道是，當你此刻觀看的時候，我們之間已產生微妙的變化，有看見嗎？還是你發現了什麼，這讓我感覺很好～很好～很好」、「這世界好特別好有趣、好驚奇，我好想知道更多，嗯～跟你想的一樣，恭喜你已經看到這了」，這段畫面在當時被指肢體動作與聲調起回家餵貓伏似乎有些怪異，甚至引發外界揣測是否和「心靈課程」有關。

對此，家寧分享了她的YouTube頻道名稱及理念的靈感來源。她表示，頻道的命名旨在透過娛樂的形式，探索和展現各種職人的生活。名稱中的「秘」代表著一種專屬於觀眾與她之間的「秘境感」，希望觀眾在觀看時能感受到獨特的時空氛圍。而「月期」則象徵著這段旅程中的短暫快樂。至於「POPOO」靈感則是來自拉丁文「potentia」，意指力量與潛能，她希望這個頻道能帶給觀眾的不僅是短暫的快樂，更能激勵大家勇敢面對生活的挑戰，因此取了「PO」這兩個字母，並將其延伸為「POPOO」，增添趣味性。

▲家寧新頻道首支影片的狀態引發網友討論。（圖／翻攝YT／秘月期POPOO）