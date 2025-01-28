Albee尾牙「深V透視現身」半邊外露！轉身藏紅色亮點 超辣戰袍全被拍

記者潘慧中／綜合報導

Albee（范乙霏）口條流利、反應機智，吸引不少工作找上門。她27日便在社群網站上傳一系列主持尾牙的照片，禮服前後都有亮點，纖瘦又有料的好身材立刻吸引破萬名粉絲按讚！

▲Albee胸前深V透視出超兇上圍。（圖／翻攝自Facebook／Albee 范乙霏 ）



照片中，可以看到Albee頂著俏麗長捲髮，化上精緻妝容，身穿黑色禮服相當映襯她的白皙肌膚之外，胸前深V、薄紗設計若隱若現出渾圓半球，深邃事業線被看光。一轉身，她背後只繫著一條紅色綁帶，大片美背幾乎全外露，展現恰到好處的性感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼Albee背後綁著紅色蝴蝶結。（圖／翻攝自Facebook／Albee 范乙霏 ）



Albee透露她其實已經很久沒穿黑色禮服了，直到近日一穿上就有「落落大方的霸氣」，簡約又不失優雅的同時，背後又藏有小亮點，那就是綁著紅色蝴蝶結，有畫龍點睛的效果。

▲Albee分享主持群義尾牙的辣照。（圖／翻攝自Facebook／Albee 范乙霏 ）



事實上，Albee這次主持的是群義房屋的尾牙，事後十分感謝可愛員工們的配合，「不能讓太多人知道先找我合照，就會被抽中上台領獎的秘密。」

Albee臉書全文：

我的無限寶石呢？

小年夜快樂

好久沒穿黑色禮服

就是有一種落落大方的霸氣

背後的紅色蝴蝶結是小亮點

謝謝群義可愛的大家

不能讓太多人知道先找我合照

就會被抽中上台領獎的秘密