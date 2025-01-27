林葉亭爸曾得10大傑出青年！　平常養生「突愛吃1食物」確診失智症

記者田暐瑋／綜合報導

林葉亭父親林葉增因罹患失智症於本月16日走失，家人經歷11天焦急尋找，26日傳來不幸消息，在士林至善路一處水池中發現遺體。林父生前曾是麻省理工學院（MIT）畢業的高材生，工作經歷也相當亮眼，某天突然愛吃甜食，才被醫師告知罹患失智症。

▲林葉亭尋失智父多日卻是天人永隔。（圖／翻攝自Instagram／lin_yehting）



林葉增過去就讀麻省理工學院（MIT），之後擔任大學教授、企業總經理及董事長，還曾榮獲十大傑出青年殊榮，連林葉亭去日本留學都是爸爸陪同前往，給足全家安全感，被視為是「家中的大樹」。林葉亭曾在Podcast分享，爸爸過去非常注重養生，既不吃海鮮也不碰甜食，甚至連蛀牙都沒有。

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然而5、6年前，林葉增突然變得愛吃甜食，經醫生診斷後確診為中期失智症，心智年齡退化如孩童，病情加重後，常以為自己仍在工作，會突然跑出家門說要去「開會」，平常由母親負責照顧父親，看護及4名子女也會輪流陪伴，但仍難以避免意外發生。

▲林葉亭受訪 。（圖／記者黃彥傑攝）



對於爸爸不幸過世，林葉亭自責表示：「我沒有把爸爸照顧好，才讓他這樣迷路。」不過陳屍地點在一處私人園地內，林葉增為何會走進裡頭？實際查看該園地，鐵門因關閉無法進入，唯一的可能性僅有從一旁小路鑽進，才可能抵達內部，為何走進裡頭，無人知曉。

據了解，該園地主人平時有請園丁看顧，近日園丁不在，昨日才到園地內進行整理，不料發現水田上有人漂浮，才趕緊報案；警方到場後，發現衣著與林葉亭所述相似，遂趕緊通知林葉亭到場指認，確認是父親後，林葉亭悲痛地坐地大哭。