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富士女主播控「知名男演員」性騷擾！　拒絕仍遭強行拖進飯店

記者劉宛欣／綜合報導

日本男星中居正廣性醜聞意外扯出富士電視台長年安排女主播「性朝貢」內幕，導致高層人士動盪，中居正廣也退出演藝圈。過去曾是富士電視台主播，現為60萬訂閱YouTuber的青木歌音日前曾發影片指控遭富士電視台高層性騷擾，影片達677萬觀看次數，關注度驚人，27日她進一步透過X加碼爆料，坦言除了高層，還曾被兩名喜劇演員性騷擾。

▲青木歌音被某演員拖進飯店。（圖／翻攝自青木歌音X、YT）

▲青木歌音加碼爆料曾遭喜劇演員性騷擾。（圖／翻攝自青木歌音YT

青木歌音27日在X發文，爆料自己曾遭兩名喜劇演員性騷擾，2人曾登上她主持的節目擔任來賓，隨後私息邀約她，儘管她一再拒絕，對方仍不依不饒。她回憶起其中一名演員邀請她吃飯，在結帳前暗示地說「兩個人不可能吃完飯就結束，對吧？」青木堅決拒絕，但對方仍然強行抓住她的手，將她拉進計程車並拖進飯店。

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▲青木歌音被某演員拖進飯店。（圖／翻攝自青木歌音X、YT）

▲青木歌音被某演員拖進飯店。（圖／翻攝自青木歌音X）

除了為她的勇敢送上鼓勵的人以外，也有不少人質疑青木歌音是想藉此蹭熱度牟利，她強烈駁斥了外界質疑，發文直言「我的目的是想要為改變行業風氣盡一份心力，如果真的是為了錢，我的影片就會開收益」，她也強調這種爆料就算能增加粉絲，也對她幫助不大，因為這些新的訂閱者對她頻道原先的主題內容並不感興趣。

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中居正廣, 富士電視台, 青木歌音

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