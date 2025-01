Lisa賀新年說「Chinese Lunar New Year」　陸網嗨翻：立場正確

記者劉宛欣/綜合報導

南韓天團BLACKPINK泰籍成員Lisa自團體活動暫緩後,全力衝自個人事業,晉升為全球巨星,私下與緋聞男友LVMH集團三公子Frédéric Arnault(弗雷德里克阿爾諾)感情也相當穩定,可說是愛情事業兩得意。近日迎來農曆新年,她也特地在粉絲平台上祝賀新年快樂,由於使用的是「Happy Chinese Lunar New Year」,讓廣大中國大陸粉絲相當興奮。

▲Lisa祝賀農曆新年的說法,讓中國網友嗨翻。(圖/翻攝Lisa Instagram)

「Lisa直播說中國新年快樂」在27日衝上了微博熱搜,引起超高討論度,有中國大陸網友將Lisa在粉絲平台直播中的片段截取下來,影片中可以看到Lisa開心祝賀新年表示「大家好久不見,首先,祝大家新年快樂(Happy New Year)!」接著還雙手合十祝賀粉絲「Lunar Year, yeah, and also Happy Chinese Lunar New Year」」。

▲Lisa的直播片段被截取自微博瘋傳。(圖/翻攝Lisa Instagram)

事實上,每年農曆新年,總會因為英文的「Happy Chinese New Year」、「Happy Lunar New Year」引起中國網友與其他也過農曆年的國家、地區網友論戰,中國網友深信農曆新年屬於中國的傳統文化一環,必須稱為Chinese New Year,而韓國、台灣、泰國、新馬、印尼等地則有不少網友反駁此說法,認為農曆新年應正名為Lunar New Year,並非專屬中國的節日。

此次Lisa「中國農曆新年」的說法,讓廣大的中國大陸網友相當開心,紛紛留言表示「Lisa的媽媽在之前就公開發過happy Chinese new year了,所以Lisa一家都是知道中國春節的」、「一直立場正確的Lisa」、「Lisa在全球影響力是這個(比讚),在直播間說中國農曆新年快樂已經打敗了多少棒子抄襲人」、「天吶Lisa好善良」、「一家立場都沒問題,大方承認Chinese new year,必須支持Lisa」。

點我看影片