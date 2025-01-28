獨／千萬YTR「羅傑叔叔」真實年齡曝光！　認了新計畫：想到台灣開餐廳

記者蕭采薇／專訪

喜劇演員黃瑾瑜（Nigel Ng）以「羅傑叔叔」（Uncle Roger）角色爆紅，然而他在演出時拿兩岸關係當哏，之後便被中國官方封殺，但也因此刷一波在台灣人心中的好感度，去年9月來台演出場場爆滿。他接受《ETtoday星光雲》獨家專訪時表示，新的一年也有希望有機會能到台灣開餐廳。

▲黃瑾瑜（Nigel Ng）以「羅傑叔叔」爆紅。（圖／Live Nation Taiwan提供）

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黃瑾瑜更被台灣人熟知的，是他的角色「羅傑叔叔」，光是在台灣的專場影片，上線不到一天就創下百萬點擊。以大叔形象走紅的他，其實不過才33歲。身為喜劇演員，他坦言，「羅傑叔叔」是一個角色、是演出的一部分，就像他尖銳的批評外國人「炒飯」根本一塌糊塗，但其實他本人並不是攻擊性那麼強的人。

然而有一點是共通，那就是對美食的熱愛。出生在美食的國度馬來西亞，曾經住在被視為「美食沙漠」的英國，但如今定居美國，黃瑾瑜說：「我很想念馬來西亞的食物，我現在住在洛杉磯，很可惜這裡要吃到不太容易，不管去外面買或在家做，因為每道都要花很長的時間。」

▲Uncle Roger去年9月來台開專場，門票秒殺且場場爆滿。（圖／Live Nation Taiwan提供）

他舉例：「我有次試著在家裡做海南雞飯，結果到晚上10:30才吃上晚餐！步驟太多了，也要花很多時間準備。要知道，那些賣海南雞飯的叔叔阿姨，很多人都用一輩子做一道菜。我們這些在外的馬來西亞遊子，居然想用一個下午完成，真是異想天開。」

「所以我滿想念大馬的食物，這也是為什麼，我算是經常回家的，至少一年一到兩次吧！」黃瑾瑜笑說：「每次都是回家狂吃、變胖，然後回洛杉磯再想辦法減肥。畢竟洛杉磯是個大家都追求健康的城市，大家每天都在健行，吃沙拉、喝果昔，總有一堆減肥的辦法。」

▲Uncle Roger在吉隆坡開了餐廳，也希望有機會展店到台灣。（圖／Live Nation Taiwan提供）

也因為對美食的熱愛，讓黃瑾瑜真正的跨足美食業，在故鄉吉隆坡開了餐廳「Fuioh!」，沒錯，就是那句「羅傑叔叔」的口頭禪。他說：「這算是給我個機會更常回家吧，看看自己的店，也看看爸媽。」黃瑾瑜更對《ETtoday星光雲》說：「希望有天我們餐廳能越做越大，或許能到台北開分店。」