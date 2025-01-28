ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨／千萬YTR「羅傑叔叔」真實年齡曝光！　認了新計畫：想到台灣開餐廳

記者蕭采薇／專訪

喜劇演員黃瑾瑜（Nigel Ng）以「羅傑叔叔」（Uncle Roger）角色爆紅，然而他在演出時拿兩岸關係當哏，之後便被中國官方封殺，但也因此刷一波在台灣人心中的好感度，去年9月來台演出場場爆滿。他接受《ETtoday星光雲》獨家專訪時表示，新的一年也有希望有機會能到台灣開餐廳。

▲黃瑾瑜（Nigel Ng）以「Uncle Roger」爆紅。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲黃瑾瑜（Nigel Ng）以「羅傑叔叔」爆紅。（圖／Live Nation Taiwan提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃瑾瑜更被台灣人熟知的，是他的角色「羅傑叔叔」，光是在台灣的專場影片，上線不到一天就創下百萬點擊。以大叔形象走紅的他，其實不過才33歲。身為喜劇演員，他坦言，「羅傑叔叔」是一個角色、是演出的一部分，就像他尖銳的批評外國人「炒飯」根本一塌糊塗，但其實他本人並不是攻擊性那麼強的人。

然而有一點是共通，那就是對美食的熱愛。出生在美食的國度馬來西亞，曾經住在被視為「美食沙漠」的英國，但如今定居美國，黃瑾瑜說：「我很想念馬來西亞的食物，我現在住在洛杉磯，很可惜這裡要吃到不太容易，不管去外面買或在家做，因為每道都要花很長的時間。」

▲黃瑾瑜（Nigel Ng）以「Uncle Roger」爆紅。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲Uncle Roger去年9月來台開專場，門票秒殺且場場爆滿。（圖／Live Nation Taiwan提供）

他舉例：「我有次試著在家裡做海南雞飯，結果到晚上10:30才吃上晚餐！步驟太多了，也要花很多時間準備。要知道，那些賣海南雞飯的叔叔阿姨，很多人都用一輩子做一道菜。我們這些在外的馬來西亞遊子，居然想用一個下午完成，真是異想天開。」

「所以我滿想念大馬的食物，這也是為什麼，我算是經常回家的，至少一年一到兩次吧！」黃瑾瑜笑說：「每次都是回家狂吃、變胖，然後回洛杉磯再想辦法減肥。畢竟洛杉磯是個大家都追求健康的城市，大家每天都在健行，吃沙拉、喝果昔，總有一堆減肥的辦法。」

▲黃瑾瑜（Nigel Ng）以「Uncle Roger」爆紅。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲Uncle Roger在吉隆坡開了餐廳，也希望有機會展店到台灣。（圖／Live Nation Taiwan提供）

也因為對美食的熱愛，讓黃瑾瑜真正的跨足美食業，在故鄉吉隆坡開了餐廳「Fuioh!」，沒錯，就是那句「羅傑叔叔」的口頭禪。他說：「這算是給我個機會更常回家吧，看看自己的店，也看看爸媽。」黃瑾瑜更對《ETtoday星光雲》說：「希望有天我們餐廳能越做越大，或許能到台北開分店。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

白衣男翻鬣狗柵欄　正義哥怒斥「下來！講幾次」獲掌聲

推薦閱讀

拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」！男星起生理反應…反射動作被讚爆

拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」！男星起生理反應…反射動作被讚爆

丫頭、郭書瑤淚崩：房子買旁邊，我以後養妳　5對「沒想到是閨蜜」組合

丫頭、郭書瑤淚崩：房子買旁邊，我以後養妳　5對「沒想到是閨蜜」組合

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

蔡允潔小年夜證實懷孕了！喜PO超音波照 曾認1年半沒愛愛「求醫開春藥」

蔡允潔小年夜證實懷孕了！喜PO超音波照 曾認1年半沒愛愛「求醫開春藥」

安心亞破尺度「全身透視」！唱《紅白》內衣褲被看光 超兇身材包不住

安心亞破尺度「全身透視」！唱《紅白》內衣褲被看光 超兇身材包不住

正妹女優偷情已婚球星「球場激戰片被挖出」！背景正在比賽　網看傻眼

正妹女優偷情已婚球星「球場激戰片被挖出」！背景正在比賽　網看傻眼

林葉亭爸曾得10大傑出青年！　平常養生「突愛吃1食物」確診失智症

林葉亭爸曾得10大傑出青年！　平常養生「突愛吃1食物」確診失智症

除夕10禁忌一次看！誤踩「這地雷」衰整年 命理師揭守財庫秘訣

除夕10禁忌一次看！誤踩「這地雷」衰整年 命理師揭守財庫秘訣

Lisa賀新年說「Chinese Lunar New Year」　陸網嗨翻：立場正確

Lisa賀新年說「Chinese Lunar New Year」　陸網嗨翻：立場正確

林葉亭曝爸爸招魂現場有插曲　遲遲擲不到筊「承諾2件事」才成

林葉亭曝爸爸招魂現場有插曲　遲遲擲不到筊「承諾2件事」才成

許瑋甯、邱澤夫婦罕見合體放閃超甜！　喜為好友林心如慶生

許瑋甯、邱澤夫婦罕見合體放閃超甜！　喜為好友林心如慶生

富士女主播控「知名男演員」性騷擾！　拒絕仍遭強行拖進飯店

富士女主播控「知名男演員」性騷擾！　拒絕仍遭強行拖進飯店

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」！男星起生理反應…反射動作被讚爆

丫頭、郭書瑤淚崩：房子買旁邊，我以後養妳　5對「沒想到是閨蜜」組合

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

蔡允潔小年夜證實懷孕了！喜PO超音波照 曾認1年半沒愛愛「求醫開春藥」

安心亞破尺度「全身透視」！唱《紅白》內衣褲被看光 超兇身材包不住

正妹女優偷情已婚球星「球場激戰片被挖出」！背景正在比賽　網看傻眼

林葉亭爸曾得10大傑出青年！　平常養生「突愛吃1食物」確診失智症

除夕10禁忌一次看！誤踩「這地雷」衰整年 命理師揭守財庫秘訣

Lisa賀新年說「Chinese Lunar New Year」　陸網嗨翻：立場正確

林葉亭曝爸爸招魂現場有插曲　遲遲擲不到筊「承諾2件事」才成

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

黃瑾瑜, Nigel Ng, 羅傑叔叔, Uncle Roger

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 黑絲妹紫南宮前辣舞！真實原因曝：讓土地公開心 起底本尊「是樂天女孩」
  2. Luxygirls場邊被壓頭「蹲下前後片」外洩！網：台啦啦隊怎變這樣 她首發聲
  3. 朴志訓奪新人獎「害怕外界對偶像演員的偏見」　3位新一代轉型偶像
  4. 重案回顧／黃子佼買2259少女片紓壓！詭辯：沒全看　法官怒打臉
  5. 2025「15部待播台劇」一次看！全是超大咖卡司　《與惡2》《童話》必追
  6. 《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩
  7. 台男星「除夕刷臉訂餐廳」！綜藝天王：現在就要吃 尷尬反應全被目睹
  8. 楊梅火燒車「啦啦隊女孩聞噩耗悲痛」！淚揭童年陰影：鞋子燒了光腳逃跑
  9. 回顧2024演藝圈迷因！交出你的po～wer～　瑪一瑪二瑪三瑪四馬爾濟斯
  10. 獨／千萬YTR「羅傑叔叔」真實年齡曝光！　認了新計畫：想到台灣開餐廳

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366