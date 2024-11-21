2025科切拉名單公開！Jennie、Lisa SOLO登場　ENHYPEN創韓男團紀錄

記者張筱涵／綜合報導

2025科切拉音樂節（Coachella）將於明年4月11、12、13、18、19、20日舉行，最新公布了6天的陣容，可見K-POP在全球的人氣不減，Jennie、Lisa和ENHYPEN都在名單中，且ENHYPEN更創下了男團紀錄。

▲2025科切拉音樂節名單。（圖／翻攝自科切拉官網）



2025科切拉音樂節最新公布的陣容，可見有Lady Gaga、酷娃恰莉和波茲​​馬龍等國際巨星，還有日本女團XG，而一向會引起討論的K-POP藝人則有BLACKPINK成員Jennie和Lisa將以SOLO身份登場，人氣男團ENHYPEN也確認加入陣容，創下K-POP男團出道後最短時間內登上科切拉舞台的紀錄。

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▲▼Jennie（上圖左）、Lisa（上圖右）和ENHYPEN（下圖）都將登上2025科切拉音樂節。（圖／翻攝自FACEBOOK／ENHYPEN）



Jennie和Lisa的SOLO表演是本屆科切拉的亮點，這也是BLACKPINK成員繼團體身份兩次參與科切拉後的首次個人亮相，為粉絲帶來全新體驗。ENHYPEN自2020年11月出道以來，僅用4年便登上全球最受矚目的音樂節舞台，展現強大的國際影響力。

科切拉音樂節自1999年創辦以來，已成為美國最大型的音樂節之一，每年吸引超過20萬名觀眾參與。BLACKPINK於2019年以次主打身份登場，並於2022年成為首位擔任壓軸主打的亞洲藝人，為K-POP進一步打開全球市場。