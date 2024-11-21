依依答應納豆求婚首發聲！「原來我這麼愛你啊」還原慌亂現場哭了

記者陳芊秀／綜合報導

藝人納豆20日宣布求婚成功，選在沖繩海邊下跪向女友依依獻上戒指告白。而依依答應求婚後，21日首度發文回應。

▲依依答應納豆求婚首發文。（圖／翻攝自臉書／依依）

依依一開始就寫下：「原來我這麼愛你啊」！她自認自己是理工科，一直很理智，但是見到納豆緊張地單膝下跪求婚，見到攝影師驚恐、製作人傻眼、經紀人慌亂說跪一隻腳就好，還有曾子余、舒涵很努力拯救現場，她還能哭到無法思考，才意識到自己的愛有多深。

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▲依依透露當時現場慌亂，納豆很緊張，攝影師驚恐、製作人傻眼，而她哭到無法思考。（圖／翻攝自臉書／依依）

「原來真愛真的會讓人失去理智」依依字裡行間都充滿愛意，最後，她用一句話表達了對未來的期許：「Here's to forever」，相信感情能夠永遠持續下去，最後加上白色愛心表情符號，有幸福、純潔的愛含意。

網友也趕在第一時間留言「要幸福一輩子，恭喜」、「你一定要幸福」、「真心替你們感到開心，真的是大大的恭喜跟祝福」。

▲依依發文。（圖／翻攝自臉書／依依）



【依依發文】

原來我這麼愛你啊～～

我對你的愛應該是即便看到你緊張的雙膝下跪????求婚

看到攝影師驚恐的臉、看到製作人傻眼愣在原地、看到經紀人在旁邊慌亂的說跪一隻腳就好

看到子余、舒涵 很努力的拯救現場

理工科 一直以來都很理智的我 還能哭到無法思考

才發現原來自己這麼愛你

原來真愛真的會讓人失去理智

Here’s to forever