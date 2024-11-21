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李宓「肚皮又鬆又凸」真實狀態太震撼！生完大走樣：可怕副作用

記者潘慧中／綜合報導

「資生堂千金」李宓婚後育有一對雙胞胎兒子和一個女兒，10月又生下雙胞胎女兒，正式成為五寶媽。但事隔一個月，她在社群網站公開肚皮的真實狀態，「讓大家看一下生完雙胞胎的肚子有多麼可怕。」

▲▼李宓。（圖／翻攝自Facebook／李宓）

▲李宓公開肚皮的真實狀態。（圖／翻攝自Facebook／李宓）

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李宓20日透露許多女性朋友都想生雙胞胎，但她想提醒大家，「其中一個很可怕的副作用就是肚子被撐得超大，產後完全大走樣回不去⋯。」第一胎因早產於34周，當時並未留下妊娠紋，身材恢復也很迅速；而三寶因為是單胞胎，懷孕過程較為輕鬆，生產後1至2周，腹部便立刻恢復平坦。

▲▼李宓。（圖／翻攝自Facebook／李宓）

▲▼李宓看到肚皮又鬆又凸很難過。（圖／翻攝自Facebook／李宓）

▲▼李宓。（圖／翻攝自Facebook／李宓）

然而，這次因為懷雙胞胎撐到足月37周，李宓坦言到了35至36周時就開始出現妊娠紋，「而且生完肚皮又鬆又凸」，目前仍有8公斤需要減下來，「看到別人平坦的腰都覺得好羨慕。」

▲▼李宓。（圖／翻攝自Facebook／李宓）

▲李宓想念以前的腹肌。（圖／翻攝自Facebook／李宓）

李宓不禁懷念生產前的腹肌狀態，就算已經使用多種保養品和束腹，仍不見明顯成效，「求求大家有什麼能恢復的方法？」

李宓臉書全文：

產後一個月，讓大家看一下生完雙胞胎的肚子有多麼可怕 很多女生朋友都跟我說想要生雙胞胎，但是其中一個很可怕的副作用就是肚子被撐得超大，產後完全大走樣回不去⋯

除非像我第一胎很早產34周就生了，所以沒有妊娠紋，而且肚子也沒有差太多。三寶因為是單胞胎，所以懷孕幾乎沒有什麼感覺，肚子沒很大生完1-2週就立刻恢復了。

但是這一次因為撐很久撐到足月37周，所以35-36週的時候開始出現妊娠紋 而且生完肚皮又鬆又凸，到現在都還有8公斤要減，看到別人平坦的腰都覺得好羨慕，好想念生產前我的腹肌喔（有圖有真相在下方）

求求大家有什麼能恢復的方法？已經有塗很多保養品、用束腹了，拜託大神快教教我

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