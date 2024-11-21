ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

泰勒絲周邊蠟燭賣1600元被嫌貴！　歌迷喊話：不該這樣對妳的粉絲

記者劉宛欣／綜合報導

美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）自2023年起展開巡迴演唱會，所到之處都掀起追星風潮，甚至影響了各大城市的經濟，被《華爾街日報》形容為「泰勒絲經濟學」（Taylornomics），不過，近日她卻被部分粉絲在社群上批評周邊商品的價格，特別是其中一款8盎司（226.8公克）的蠟燭，定價為50塊美元（約1626元台幣），引起了不小的負面批評。

▲▼ 美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）。（圖／達志影像／美聯社）

▲天后泰勒絲巡迴演唱會創造超高經濟效益。（圖／達志影像／美聯社）

根據外媒報導，泰勒絲官方網站上，販售著服飾、飾品等多樣周邊商品，事實上她的粉絲「Swifties」以高忠誠度為人所之，不過還是有部分粉絲對周邊商品的價格感到不滿。尤其是其中一款香氛蠟燭，售價為50美元（約1626元台幣），該款蠟燭的玻璃瓶印有泰勒絲新專輯名稱《The Tortured Poets Department》，是「沉香木和琥珀」的香氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲泰勒絲周邊商品被嫌太貴。（圖／翻攝自X）

▲泰勒絲周邊商品被嫌太貴。（圖／翻攝自X）

有粉絲在X上無奈寫下：「我很喜歡泰勒的周邊商品，但8盎司的蠟燭賣50美元也太瘋了。」還有粉絲留言：「我愛妳，但這個蠟燭的價格真的太離譜了，妳（指泰勒絲）不該這樣對待妳的粉絲。」還有粉絲開玩笑說：「泰勒絲本人來點蠟燭才值這個價錢。」除了蠟燭外，還有粉絲抱怨包含75美元（約2440元台幣）一條毯子的價格也不合理。對此，泰勒絲公司目前尚未給出回應。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

拿「真小強」改造整人玩具　網笑：飛出去直接絕交...

推薦閱讀

賈永婕挨酸公器私用再發聲！　「連續道歉12次」求原諒

賈永婕挨酸公器私用再發聲！　「連續道歉12次」求原諒

謝京穎嫁張書偉半年喜曬「小腹微凸照」！　羞喊：最好的安排

謝京穎嫁張書偉半年喜曬「小腹微凸照」！　羞喊：最好的安排

納豆求婚成功後首發文！曬「完整求婚誓詞」放閃：讓妳當幸福公主

納豆求婚成功後首發文！曬「完整求婚誓詞」放閃：讓妳當幸福公主

王仁甫女兒18歲了！解放低胸「美腿被看光」 一轉身…大面積挖空激辣

王仁甫女兒18歲了！解放低胸「美腿被看光」 一轉身…大面積挖空激辣

賈永婕點燈101放閃挨批　小S「幫忙道歉」力挺：不懂的人～I’m sorry

賈永婕點燈101放閃挨批　小S「幫忙道歉」力挺：不懂的人～I’m sorry

泰勒絲周邊蠟燭賣1600元被嫌貴！　歌迷喊話：不該這樣對妳的粉絲

泰勒絲周邊蠟燭賣1600元被嫌貴！　歌迷喊話：不該這樣對妳的粉絲

李千娜「半夜胸口劇痛」送急診！　活動喊卡道歉：沒把自己照顧好

李千娜「半夜胸口劇痛」送急診！　活動喊卡道歉：沒把自己照顧好

謝盈萱「乾洗標籤沒拆」遭抓包　尷尬認了：網友眼睛太利

謝盈萱「乾洗標籤沒拆」遭抓包　尷尬認了：網友眼睛太利

獨／朱智勛到台灣私約張震…驕傲強調「被哥請客」　真實反應曝光

獨／朱智勛到台灣私約張震…驕傲強調「被哥請客」　真實反應曝光

被大根怒控爆他未婚生子「居心叵測」！　小優正面回應：誤會我了

被大根怒控爆他未婚生子「居心叵測」！　小優正面回應：誤會我了

王陽明打破不和傳聞！　合體陶晶瑩夫婦：你們覺得開不開心？

王陽明打破不和傳聞！　合體陶晶瑩夫婦：你們覺得開不開心？

邊佑錫靠《善宰》翻3倍身價！「今年廣告收入破百億」最新片酬曝光

邊佑錫靠《善宰》翻3倍身價！「今年廣告收入破百億」最新片酬曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

賈永婕挨酸公器私用再發聲！　「連續道歉12次」求原諒

謝京穎嫁張書偉半年喜曬「小腹微凸照」！　羞喊：最好的安排

納豆求婚成功後首發文！曬「完整求婚誓詞」放閃：讓妳當幸福公主

王仁甫女兒18歲了！解放低胸「美腿被看光」 一轉身…大面積挖空激辣

賈永婕點燈101放閃挨批　小S「幫忙道歉」力挺：不懂的人～I’m sorry

泰勒絲周邊蠟燭賣1600元被嫌貴！　歌迷喊話：不該這樣對妳的粉絲

李千娜「半夜胸口劇痛」送急診！　活動喊卡道歉：沒把自己照顧好

謝盈萱「乾洗標籤沒拆」遭抓包　尷尬認了：網友眼睛太利

獨／朱智勛到台灣私約張震…驕傲強調「被哥請客」　真實反應曝光

被大根怒控爆他未婚生子「居心叵測」！　小優正面回應：誤會我了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

泰勒絲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 泰勒絲周邊蠟燭賣1600元被嫌貴！　歌迷喊話：不該這樣對妳的粉絲
  2. 納豆求婚成功後首發文！曬「完整求婚誓詞」放閃：讓妳當幸福公主
  3. 邊佑錫靠《善宰》翻3倍身價！「今年廣告收入破百億」最新片酬曝光
  4. 王陽明打破不和傳聞！　合體陶晶瑩夫婦：你們覺得開不開心？
  5. 獨／朱智勛到台灣私約張震…驕傲強調「被哥請客」　真實反應曝光
  6. 炎亞綸唱飛輪海的歌哭了！　親揭「刪歌內幕」：想對它們說抱歉
  7. 謝盈萱「乾洗標籤沒拆」遭抓包　尷尬認了：網友眼睛太利
  8. 新加坡直擊／朴寶英台上「認出韓國記者」　結束前特地點名超暖心
  9. 洋蔥放話「春風拿金馬送4大禮」　他一看狂罵：你們真的很爛
  10. 《步步驚心》八爺遭傳「小22歲辣妻含淚離婚」！　本人無奈：笑話

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366