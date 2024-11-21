泰勒絲周邊蠟燭賣1600元被嫌貴！　歌迷喊話：不該這樣對妳的粉絲

記者劉宛欣／綜合報導

美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）自2023年起展開巡迴演唱會，所到之處都掀起追星風潮，甚至影響了各大城市的經濟，被《華爾街日報》形容為「泰勒絲經濟學」（Taylornomics），不過，近日她卻被部分粉絲在社群上批評周邊商品的價格，特別是其中一款8盎司（226.8公克）的蠟燭，定價為50塊美元（約1626元台幣），引起了不小的負面批評。

▲天后泰勒絲巡迴演唱會創造超高經濟效益。（圖／達志影像／美聯社）

根據外媒報導，泰勒絲官方網站上，販售著服飾、飾品等多樣周邊商品，事實上她的粉絲「Swifties」以高忠誠度為人所之，不過還是有部分粉絲對周邊商品的價格感到不滿。尤其是其中一款香氛蠟燭，售價為50美元（約1626元台幣），該款蠟燭的玻璃瓶印有泰勒絲新專輯名稱《The Tortured Poets Department》，是「沉香木和琥珀」的香氣。

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▲泰勒絲周邊商品被嫌太貴。（圖／翻攝自X）

有粉絲在X上無奈寫下：「我很喜歡泰勒的周邊商品，但8盎司的蠟燭賣50美元也太瘋了。」還有粉絲留言：「我愛妳，但這個蠟燭的價格真的太離譜了，妳（指泰勒絲）不該這樣對待妳的粉絲。」還有粉絲開玩笑說：「泰勒絲本人來點蠟燭才值這個價錢。」除了蠟燭外，還有粉絲抱怨包含75美元（約2440元台幣）一條毯子的價格也不合理。對此，泰勒絲公司目前尚未給出回應。