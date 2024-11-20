樂天正妹Mika搭小黃「遇司機猛盯大腿」！　遭問1句話傻眼：不舒服

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」Mika蜜卡登平時會在社群記錄應援日常，同時也不吝嗇與粉絲分享生活，最近她透過Threads發文透露，在搭計程車時被司機問到「妳的腿有穿絲襪嗎？看起來好光滑喔」，讓她感到相當不舒服，並藉此提醒女性要多注意自我保護。

▲Mika是樂天女孩成員。（圖／翻攝自Instagram／lyud_fly）

Mika提到，在某次計程車旅程中，自己因為是內向的「I人」（內向型人格），平常對於司機的客套話雖會禮貌回應，但仍偏好安靜的車程。然而，這次司機的提問卻讓她感到極度尷尬與不適。Mika透露，當時她坐在前座，司機突然盯著她的腿，並直接問她：「妳的腿有穿絲襪嗎？看起來好光滑喔。」這突如其來的問題讓她一時無言以對。幸好，同行坐在後座的姐妹們立刻出聲為她解圍，勸她不要再回應司機的話，才讓場面緩和下來。

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▲Mika搭小黃遇到怪事。（圖／翻攝自Threads／lyud_fly）

Mika坦言，自己每次遇到類似情況時，總是事後才後知後覺當下該如何應對。她藉此提醒所有女性：「女生真的要懂得多保護自己一點，任何不舒服的言語跟行為，真的都要勇敢說出來！」貼文曝光後，立即掀起網友討論，不少人紛紛留言表示「瞎爆了」、「傻爆眼」、「瘋掉，好噁」、「司機真的變態」、「這已經是性騷擾了」。