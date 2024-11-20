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瑞莎「代表台灣」考取體操國際教練！樂PO好消息：希望幫孩子們更多

記者潘慧中／綜合報導

瑞莎2016年歸化成為台灣國民後，努力推廣韻律體操運動，還創立了「瑞星韻律體操協會」，積極培養本土的韻律體操人才，參加國際賽事屢獲佳績。她20日更分享了一項好消息，那就是考上了FIG（國際體操總會） Academy Level 2的國際教練。

▲▼瑞莎。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎）

▲瑞莎考取國際教練。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎）

瑞莎4年前代表台灣前往新加坡考取Level 1後，上週進一步飛去泰國考取Level 2，最終於20日傳出通過的好消息，她非常開心，「我是一個一直不停要學習的人， 一直想要進步和希望我可以幫助到孩子們更多。」

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▲▼瑞莎。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎）

▲瑞莎上週低調前往泰國考試。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎）

今年前往泰國考試，瑞莎遇到了來自不同國家的教練和專家，每天從早上8點上課到晚上9點，都在上不同的課程，為期一個禮拜，「一開始不敢分享因為不知道會不會考上， 想說先一定要做到再分享，哈哈。」

瑞莎透露她上週考了解剖學、生理學、心理學、生物力學和韻律體操技巧等科目，「學了很多，見到了老朋友，交了新朋友，喝了超多咖啡和吃了非常多的巧克力。」

▲▼瑞莎。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎）

▲▼瑞莎近年積極在台灣培養韻律體操人才。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎）

▲▼瑞莎。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎）

瑞莎除了感謝中華民國體操協會願意協助報名，也想謝謝國際體操總會的專家、以及家人的鼓勵，「謝謝所有的大家一路的支持，我會更努力加油的。」

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