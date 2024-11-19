《SCOOL》總決賽倒數　「7選手慘遭淘汰名單曝」史上最多！　

記者蔡琛儀／台北報導

男團選秀《SCOOL》日前播出第八集，在第三階段比賽「國際化藝人任務」中，脫穎而出成為「夢之隊」的是鄭美祥、陳麒文、裵宇率、帝翁、李東運、黃耀冬、張路易，另有陳加樂、陳立其、韓晨、陳奐霖、權利于、林永一、李承旼七人各自因表現狀況不穩定及成長幅度有限而慘遭淘汰，這也是節目開播以來淘汰最多選手的一集，讓選手們都哭成一團。

▲《SCOOL》第八集中有七名成員被淘汰。（圖／天空娛樂提供）

天團ENERGY成員TORO更二度現身，擔任天使客座導師為淘汰選手們打氣，大跳「16蹲」親身示範舞台魅力，他勉勵大家不要因為淘汰而退縮，「不是別人選擇你被淘汰，而是你自己不想做！當你自己決定不要，就是你把自己淘汰！」還現場傳授淘汰選手們展現舞台魅力絕招「舞台硬控」，展現表情魅力，更鼓勵大家要多讀書，「才能言之有物！」

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▲TORO二度現身為被淘汰的學員打氣。（圖／天空娛樂提供）

陳麒文在任務中詮釋蔡依林的〈甜秘密〉，亮眼表現四度蟬聯「夢之隊」七人組資格，而鄭美祥因為台風穩健及狂放表演，讓他成為銀赫、崔容俊等眾導師口中的「壞男人典範」，加上歌唱跳舞rap一把罩的全能能力，還被學員們投票選為「最想要合作的隊長」。

▲▼陳麒文和鄭美祥。（圖／天空娛樂提供）

最新一集奪下「夢之隊」資格的選手包括鄭美祥、裵宇率、李東運、張路易以隊長之姿，將在準決賽各自領軍「表演舞台自主製作任務」四隊隊員為下週六的總決賽比拚外，也將透過本階段任務選拔出12月1日粉絲見面會當天在高雄巨蛋演出的選手資格。