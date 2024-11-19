78公斤黑歷史曝！正妹新人「為了五月天」狂減30公斤出道

記者許逸群／台北報導

能歌善舞的23歲歌壇新人陳涵瑜（球球），曾為韓團EXIT師妹的她，年初宣示進軍歌壇發行首支單曲《Boom！》頗獲注目。相隔10個月後，將再以個人首張寫真EP《Eyes On Me》趁勝追擊為夢想大邁進。陳涵瑜這次除了發行3首數位音樂之外，也將發行實體專輯，為此還拍攝多達52頁寫真。

▲歌壇新人陳涵瑜（球球）。（圖／無限志娛樂創意工作室提供）

陳涵瑜首張EP以Mz世代「愛情三部曲」為主要概念，首波主打《Eyes On Me》為輕快EDM電子節奏風格舞曲，以俏皮充滿活力的歌聲搭配女孩可愛自信的歌詞，希望傳達「就算你是海王，只要看到女孩展現自我魅力，就會讓你心動，讓你改變愛情觀，讓你無可救藥愛上我。」

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現實生活中，陳涵瑜坦言自己以前是百分百的戀愛腦，一談戀愛就把戀人擺第一，所以常在感情中受傷。她笑說：「以前什麼都不懂，青春期勇猛直衝不想後果的付出，到現在做事情之前會為彼此多想一些，這是我看到自己的改變。有變聰明一點了啦！」她也感謝過程中的成長與收穫。

▲陳涵瑜首波MV拍了整整兩天才完工。（圖／無限志娛樂創意工作室提供）

拍攝首波主打MV，特別遠赴廈門取景拍攝，運用特殊鏡頭技巧和剪輯手法，營造出高張力場景轉換，加強視覺吸引力。拍攝前，陳涵瑜和舞者密集排練1個月，正式拍攝狂操48小時，讓她兩天內只闔眼2小時，讓對舞蹈熱愛的她也大呼「真的超級累」！

提到為何想追夢成為歌手？陳涵瑜坦言國中時是小胖妹，最胖的時候達78公斤，還被同學譏笑醜八怪，讓她覺得很受傷，便決定要雪恥，現約49公斤。她說：「當時因為很喜歡五月天，為了有一天可以遇見他們，才立志要當藝人，開始減肥之路。」後來憑著毅力減重成功，高中時成為全校校花。

▲▼陳涵瑜曾登上《校花點點名》節目，並透露減肥前的照片。（圖／翻攝YouTube）