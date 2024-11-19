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愛莉莎莎「印度做美甲踩雷」！　離譜成果惹怒她：覺得被敲詐

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber愛莉莎莎最近人到印度旅遊，不過卻在IG限動發文透露當地不只空汙嚴重，且她在辦事過程也充滿挑戰，表示自己花費兩個小時才辦好SIM卡，甚至連住宿環境都讓她不堪其擾。昨（18）日她再透過IG限動更新近況，抱怨在當地做美甲的不佳體驗，同時也曬出成果照無奈表示，「我真的是瘋了才會在印度做美甲，我覺得我被敲詐了。」

▲▼愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎表示，當她向店家要求做白色美甲時，技師卻拿出金色的指甲油，讓她當場傻眼。對於技師的解釋「這就是我們的白色」，她感到無奈且難以接受，最後的結果更是讓她非常失望，不僅顏色不如她預期，塗抹得也十分不均勻，這段不愉快的體驗讓她忍不住感嘆：「我覺得我被敲詐了！」

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▲▼愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲愛莉莎莎在印度做美甲。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎透露，令她感到不值的是，這次美甲花費高達3000盧比，大約台幣1300元，讓她直呼貴到令人難以置信。為此，她懊悔地表示：「這兩個小時，我都在恨兩小時前走進這間店的自己。」事實上，愛莉莎莎17日才在IG限動發文直言，印度的空汙令人無法忍受，她原以為臭味可能來自路邊垃圾或排泄物，但實際上是整個大氣層都彌漫汙染的味道。愛莉莎莎形容，空氣中充斥著類似燒塑膠或燃燒刺激性氣體的味道，讓她在落地後幾個小時便感到頭痛、喉嚨與鼻腔不適，連眼睛也難以睜開。

▲愛莉莎莎勸大家沒事不要去印度德里。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲愛莉莎莎透露印度空汙嚴重。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

除了空汙，愛莉莎莎也分享她在當地辦SIM卡的經歷，形容整個過程既荒謬又繁瑣，竟耗費兩小時的時間。她表示，「機場沒有辦SIM卡的地方」，最後她找到印度最大電信公司Airtel，卻被要求填寫大量個人資訊，例如台灣住址與父母姓名等，甚至需重複填寫數次。此外，辦理過程中還多次被要求拍照，讓她不禁抱怨：「我爸媽叫什麼名字到底乾他們屁事？」並質疑印度政策似乎喜歡把簡單的事複雜化。

▲愛莉莎莎勸大家沒事不要去印度德里。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲愛莉莎莎勸大家沒事不要去印度德里。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎表示，印度住宿也讓她無奈，儘管事先透過平台訂到評分高達9.1的飯店，每晚費用約1700台幣，但進入後卻發現環境極為破舊。更糟糕的是，她在半夜被「鐵皮屋超大水聲」驚醒，疑似水塔水滿外流，讓她直呼難以忍受，「想說應該還可以，結果一進去超破爛，而且半夜突然被鐵皮屋超大水聲吵醒，好像是上面水塔水滿出來還是怎樣。」

▲愛莉莎莎對印度住宿不滿意。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲愛莉莎莎對印度住宿不滿意。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

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