記者張筱涵／綜合報導

NHK於19日公布了《第75屆紅白歌合戰》的參演名單，將於大年夜晚間7點30分播出。然而，備受關注的「STARTO ENTERTAINMENT」旗下藝人並未入選，電視台相關人士也補充了相關規則和標準。

▲《第75屆紅白歌合戰》名單。（圖／翻攝自X／nhk_kouhaku）



《第75屆紅白歌合戰》最新名單曝光後，不見「STARTO ENTERTAINMENT」旗下藝人身影，NHK製作統籌大塚信廣在記者會上回應，NHK已於今年10月解除了對STARTO公司藝人參加節目的禁令。

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《紅白歌合戰》的出演名單基於三大選拔標準，「該年度的活躍表現」、「輿論支持度」、「是否符合節目企劃與演出設計」。對於STARTO藝人的出演，NHK媒體總局局長山名啓雄曾在10月記者會上明確表示，將以製作現場的判斷為準：「若STARTO公司藝人在製作過程中被列入考量，會依據選拔標準進行審議」。

另外，今年一樣也有多組韓團登上《第75屆紅白歌合戰》，其中ILLIT和TOMORROW X TOGETHER身為新生代韓團都是第一次參與。

第75屆紅白歌合戰出演名單

紅組：aiko、愛繆、ILLIT、石川小百合、Iruka、HY、坂本冬美、櫻坂46、椎名林檎、Superfly、髙橋真梨子、tuki.、天童芳美、TWICE、乃木坂46、ME：I、MISIA、水森香織、綠黃色社會、LE SSERAFIM

白組：Omoinotake、Creepy Nuts、GLAY、鄉裕美、菅生健人、THE ALFEE、JO1、純烈、Da-iCE、TOMORROW X TOGETHER、Number_i、新濱萊昂、Vaundy、BE:FIRST、福山雅治、藤井風、星野源、Mrs. GREEN APPLE、南高節、三山宏、山内惠介