安于晴演藝商界雙線發展　賣行李箱就算不演戲也不會餓肚

記者葉文正／台北報導

女星安于晴Charlene大學畢業，就學時期學的是時尚品牌行銷管理科系，在校時期已兼職平面及廣告模特兒，2016年開始向影視界發展，因緣際會簽約為經紀公司旗下藝人，往返中、台兩地工作；出道一年便參演多部戲劇與影視作品。



▲安于晴演藝與商業雙領域並重。（圖／安于晴 / 子席娛樂 ）

原本在大陸的演藝工作，因家人因素回台後，又前往新加坡讀書；期間演藝工作暫時停止一年多，直到近期才又開始合作商業業配、廣告，同時拍了寫真書及年曆。



▲安于晴曾有行李箱女孩之稱。（圖／安于晴 / 子席娛樂 ）

安于晴Charlene說，其實早從學生時期就已經開始做生意了，進入演藝圈也沒放棄原本的生意，只是做生意變成了副業，在當時因副業經營行李箱品牌，且經營的有聲有色，安于晴Charlene因此有「行李箱女孩」之稱，也累積了不少財力。之後更是在演戲工作之餘，投資生產自創品牌商品及代銷商品；品項有醫美醫材/面膜/益生菌...等。如今簽約代理了新加坡Revive 宿醉緩解能量品的解酒品牌，正式成為商場上的新女星。



▲安于晴最近拍寫真。（圖／安于晴 / 子席娛樂 ）

安于晴Charlene表示，演藝事業帶給她無限樂趣，但她始終渴望挑戰新領域。在一次偶然機會下認識了新加坡投資廠商，讓她對於代理Revive 宿醉緩解能量品的解酒品牌，產生濃厚的興趣，經過多次往來台北-新加坡溝通、考察、到品牌公司設址，成立、產品檢驗進口…親力親為，這也正是她探索自我、拓展事業版圖的重要一步。她希望通過這款產品，幫助現代人緩解酒後不適，倡導健康生活方式。



好消息是代理Revive 宿醉緩解能量品的解酒品牌，剛獲得新加坡SME Excellence Business Awards ceremony 2024最佳傑出前100大品牌商業獎，這是一項殊榮，安于晴Charlene以代理商身分受邀參加了頒獎典禮。



新加坡投資廠商也非常支持安于晴Charlene，知道她要出版寫真書及年曆，決定力挺而立即訂購了五百份寫真書及年曆作為產品的活動搭配使用，安于晴Charlene因應投資廠商及為感謝粉絲的支持，特別推出限量回饋活動。 凡購買解酒產品，即可獲贈她親自參與製作的寫真書《不安于室》或2025年寫真年曆。寫真書與年曆在新加坡拍攝，展現了她多元的生活面貌，既有性感火辣的寫真，也有求學生活的記錄，內容豐富多彩。



安于晴Charlene說：「我未來將繼續在演藝與商業領域雙線發展，期待帶給大家更多驚喜。」 她希望通過自身努力，傳遞積極向上的生活態度，鼓勵大家勇於追求夢想，突破自我。 未來展望則是持續探索，勇於突破，成為商場上的新女星。