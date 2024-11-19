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炎亞綸桃色風暴後零收入「3個月代言回籠」！　認了要退居幕後

炎亞綸上週迎來睽違一年多的首場公開商業活動。

圖文／鏡週刊

炎亞綸去年爆發桃色風波，手上工作一夕蒸發，甚至傳出經濟危機，但隨今年官司和解落幕，他藉戲劇上檔、見面會等試水溫，短短3個月已有多項代言回歸，據悉包括回鍋的服飾外，還有寢具等4樣代言，年底前估計抱回破千萬元酬勞。

炎亞綸去年在演藝事業高峰之際，遭網紅前男友耀樂指控多項罪刑，讓他官司纏身，也導致手上超過15支代言商品，全數終止合約，甚至面臨求償命運。從高峰跌落谷底，已經不只是犯太歲可以形容。

炎亞綸（右）曾無預警現身耀樂（左）指控他的記者會。

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▲炎亞綸（右）曾無預警現身耀樂（左）指控他的記者會。

重回幕前　透露有穩交

但隨著炎亞綸和前男友和解、官司落幕，上週他迎來一年多來的首場商業活動，受美國家電品牌之邀，擔任一日店長。當天雖是週間下午，但聚集上百位來自英國、馬來西亞等各國的死忠粉絲追星。只是去年他當紅之際，曾被報導繳稅近千萬元，如今要重回榮景，恐怕還有一段路要走。

炎亞綸（右）和石知田（左）8月為冷凍一年的新戲《Q18量子預言》現身造勢。

▲炎亞綸（右）和石知田（左）8月為冷凍一年的新戲《Q18量子預言》現身造勢。

但炎亞綸也不著急，近期已悄悄籌劃日本粉絲會，且是兩天一夜的小旅行，他和粉絲零距離吃喝玩樂，是數年來的例行活動，並未因官司中斷，因為名額不多，粉絲會報名秒殺，接著就開始準備11月20日於北市Zepp New Taipei舉辦千人售票生日會。

回溯炎亞綸官司尚未落幕前，他第一次正式露臉是8月和石知田、李千娜一起出席三立科幻影集《Q18量子預言》記者會，當時他顯然非常緊張，前一天還喝了酒，但也有意無意透露自己身邊有穩定的感情，成功分散外界對桃色糾紛的關注，只是身邊交往對象因而引起多方揣測。據悉，他和另一半雖感情穩定，甚至不排斥結婚，但對方家人仍不知情，因此當事人仍希望低調。

經營幕後　學當製作人

或許是才經歷事業一夕歸零的慘況，炎亞綸現階段除了找製作人陳珊妮創作新專輯外，也同步退居幕後，打算自製戲劇，從開發劇本到製作，他感嘆目前台灣整體戲劇環境已面臨危機，「試試看用自己學習到的去做，不敢說自己多重要，但想要有些改變，希望以後出品的戲，不用受到市場和預算限制。」

炎亞綸（右）透露已和製作人陳珊妮（左）合作籌備新專輯。（索尼音樂提供）

▲炎亞綸（右）透露已和製作人陳珊妮（左）合作籌備新專輯。（索尼音樂提供）

炎亞綸2年前和姚愛寗主演的劇集《初擁》拍攝時發生重大意外，劇組攝影師黃柏雄（雄爺）和收音助理阿翔意外墜谷身亡，就是因為在溪谷取景沒有安全措施，使得他對拍戲安全一事產生頗大陰影。即使雄爺遺孀呼籲大家要對不合理的工作環境說不，炎亞綸感嘆說「最後大家還是會向資本下跪的，這就是現在的世界」，因此自己掌握主導權是未來目標。

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