24歲奪金雞影后被嘲「水獎」！李庚希首發文：實現夢想…被出征了

記者陳芊秀／綜合報導

24歲大陸女星李庚希憑電影《我們一起搖太陽》奪第37屆金雞獎影后，但是資歷與演技遭到陸網質疑。她在獲獎後17日首度公開發文，留言串卻被出征，網友直言：「你是真黑幕啊姐。」

▲24歲李庚希奪第37屆金雞獎影后，卻引發陸網質疑。（圖／翻攝自微博）

李庚希在《我們一起搖太陽》飾演尿毒症患者「淩敏」，電影在台灣串流平台上線後，也頗受好評。她獲獎後首度發文：「我很珍惜成為淩敏的那段時光，這是屬於淩敏的獎杯。我很幸運，可以替淩敏領下這個榮譽，她也幫我實現了兒時夢想。」同時她也感謝導演韓延與搭檔演員彭昱暢，以及劇組夥伴、金雞獎組委會等人，最後寫下期許「演員李庚希會繼續努力演好每一個角色。願我們都順從心底的光，搖醒自己心裡那顆太陽。」

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▲李庚希奪獎後首發文。（圖／翻攝自微博）

然而陸網也曝光一段影片，李庚希上台領獎，就在要開口致詞前，疑似台下有女觀眾大喊「黑幕」，而她聽到後仍保持笑容，繼續致詞。

李庚希在陸網議論聲浪下發文，留言串湧入兩極化評論，有人酸「後台真硬」、「水獎」、「資源厲害絕對是能力，服」、「你是真黑幕啊姐」、「你演技還算可以，但這個獎你還不真不配啊」。另外也有影迷留言力挺「影后實至名歸」、「大刀闊斧往前走，一直走下去」、「恭喜淩敏！實至名歸！就是該拿」、「繼續加油，我們等你優秀作品」。

▲李庚希微博被出征。（圖／翻攝自微博）



【李庚希微博發文】

我很珍惜成為淩敏的那段時光，這是屬於淩敏的獎杯。我很幸運，可以替淩敏領下這個榮譽，她也幫我實現了兒時夢想。感謝韓延導演，感謝我的好搭檔「呂途」彭昱暢 ，感謝台前幕後所有為搖太陽付出，為我們劇組提供過幫助的夥伴們。因為你們的付出，才有了最終呈現的呂途和淩敏的故事。感謝組委會給予我這份沈甸甸的榮譽與鼓勵，感謝觀眾們的支持。演員李庚希會繼續努力演好每一個角色。

願我們都順從心底的光，搖醒自己心裡那顆太陽