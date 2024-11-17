ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

24歲奪金雞影后被嘲「水獎」！李庚希首發文：實現夢想…被出征了

記者陳芊秀／綜合報導

24歲大陸女星李庚希憑電影《我們一起搖太陽》奪第37屆金雞獎影后，但是資歷與演技遭到陸網質疑。她在獲獎後17日首度公開發文，留言串卻被出征，網友直言：「你是真黑幕啊姐。」

▲▼李庚希奪第37屆金雞獎影后首發文。（圖／翻攝自微博）

▲24歲李庚希奪第37屆金雞獎影后，卻引發陸網質疑。（圖／翻攝自微博）

李庚希在《我們一起搖太陽》飾演尿毒症患者「淩敏」，電影在台灣串流平台上線後，也頗受好評。她獲獎後首度發文：「我很珍惜成為淩敏的那段時光，這是屬於淩敏的獎杯。我很幸運，可以替淩敏領下這個榮譽，她也幫我實現了兒時夢想。」同時她也感謝導演韓延與搭檔演員彭昱暢，以及劇組夥伴、金雞獎組委會等人，最後寫下期許「演員李庚希會繼續努力演好每一個角色。願我們都順從心底的光，搖醒自己心裡那顆太陽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李庚希奪第37屆金雞獎影后首發文。（圖／翻攝自微博）

▲李庚希奪獎後首發文。（圖／翻攝自微博）

然而陸網也曝光一段影片，李庚希上台領獎，就在要開口致詞前，疑似台下有女觀眾大喊「黑幕」，而她聽到後仍保持笑容，繼續致詞。

李庚希在陸網議論聲浪下發文，留言串湧入兩極化評論，有人酸「後台真硬」、「水獎」、「資源厲害絕對是能力，服」、「你是真黑幕啊姐」、「你演技還算可以，但這個獎你還不真不配啊」。另外也有影迷留言力挺「影后實至名歸」、「大刀闊斧往前走，一直走下去」、「恭喜淩敏！實至名歸！就是該拿」、「繼續加油，我們等你優秀作品」。

▲▼李庚希奪第37屆金雞獎影后首發文。（圖／翻攝自微博）

▲李庚希微博被出征。（圖／翻攝自微博）


【李庚希微博發文】

我很珍惜成為淩敏的那段時光，這是屬於淩敏的獎杯。我很幸運，可以替淩敏領下這個榮譽，她也幫我實現了兒時夢想。感謝韓延導演，感謝我的好搭檔「呂途」彭昱暢 ，感謝台前幕後所有為搖太陽付出，為我們劇組提供過幫助的夥伴們。因為你們的付出，才有了最終呈現的呂途和淩敏的故事。感謝組委會給予我這份沈甸甸的榮譽與鼓勵，感謝觀眾們的支持。演員李庚希會繼續努力演好每一個角色。
願我們都順從心底的光，搖醒自己心裡那顆太陽

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

石英告別式…澎恰恰下跪道別師父　演藝圈大咖邰智源謝承均都到了

石英告別式…澎恰恰下跪道別師父　演藝圈大咖邰智源謝承均都到了

Joeman超辣前女友閃婚！認愛8個月「我願意」恩愛照曝：進入下一階段

Joeman超辣前女友閃婚！認愛8個月「我願意」恩愛照曝：進入下一階段

石英享壽82歲告別式現場曝光！　「前女婿」焦恩俊花籃寫4字悼念

石英享壽82歲告別式現場曝光！　「前女婿」焦恩俊花籃寫4字悼念

「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了

「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了

花蓮餐廳「收服務費」15客人爆衝突！女星老闆怒回嗆22字：我就這麼硬

花蓮餐廳「收服務費」15客人爆衝突！女星老闆怒回嗆22字：我就這麼硬

Keanna：我已經搬來北京！　「離開台灣半年」近況曝光

Keanna：我已經搬來北京！　「離開台灣半年」近況曝光

高宇蓁拒「潛規則」被無預警換角！遭逼：你要回饋　她1句反擊丟飯碗

高宇蓁拒「潛規則」被無預警換角！遭逼：你要回饋　她1句反擊丟飯碗

黃曉明1月暴瘦15kg！　被爆葉珂受孕日期「他在法國拍戲」：被殺豬盤了

黃曉明1月暴瘦15kg！　被爆葉珂受孕日期「他在法國拍戲」：被殺豬盤了

野生周曉涵「0偽裝逛書店」！現身中山站全被拍 穿激短裙美腿全露

野生周曉涵「0偽裝逛書店」！現身中山站全被拍 穿激短裙美腿全露

本土劇組工作人員「房內激戰」被撞見！ 楊貴媚曝2人下場：很慘

本土劇組工作人員「房內激戰」被撞見！ 楊貴媚曝2人下場：很慘

王思佳深夜痛喊「身為媽媽，這就是底線」！親上火線：多點同理心

王思佳深夜痛喊「身為媽媽，這就是底線」！親上火線：多點同理心

看完《影后》找經紀人下跪！何如芸證實演藝圈3內幕：棚內看得見

看完《影后》找經紀人下跪！何如芸證實演藝圈3內幕：棚內看得見

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

石英告別式…澎恰恰下跪道別師父　演藝圈大咖邰智源謝承均都到了

Joeman超辣前女友閃婚！認愛8個月「我願意」恩愛照曝：進入下一階段

石英享壽82歲告別式現場曝光！　「前女婿」焦恩俊花籃寫4字悼念

「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了

花蓮餐廳「收服務費」15客人爆衝突！女星老闆怒回嗆22字：我就這麼硬

Keanna：我已經搬來北京！　「離開台灣半年」近況曝光

高宇蓁拒「潛規則」被無預警換角！遭逼：你要回饋　她1句反擊丟飯碗

黃曉明1月暴瘦15kg！　被爆葉珂受孕日期「他在法國拍戲」：被殺豬盤了

野生周曉涵「0偽裝逛書店」！現身中山站全被拍 穿激短裙美腿全露

本土劇組工作人員「房內激戰」被撞見！ 楊貴媚曝2人下場：很慘

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李庚希, 金雞獎

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 演活《影后》經紀人壁虎！　黃迪揚「謝恩楊貴媚」揭她9年前暖舉
  2. 本土劇女星臨盆倒數！《甘味》臧芮軒懷胎8月「被拍巨肚」：很期待
  3. 趙露思狂被說整形「網美粉爆粗口回嗆」！被揪1細節變化：你們真可憐
  4. 目黑蓮驚傳身體不適「電影取消開拍」　8月才停工休養…工作太拚
  5. 劉宇寧《珠簾》5秒肌肉抽搐戲封神！　網見1細節跪了：被低估的演技
  6. 韓「最懂事女友」來台掀暴動！　語出驚人：男生幫我剝蝦，我幫脫衣服
  7. 李多慧「衣服沒穿好」開太深V！超兇身材現形 震撼19萬人：太扯了
  8. 潘瑋柏曬「下顎線」！同框王心凌PO帥照…1小時萬人認證：有變瘦
  9. 海產要周杰倫門票得罪前輩！　小鐘苦嘆「不想再提到他」爆真實心聲
  10. 超帥大咖男星「一樓一鳳」買春！極樂地點被抖出　小黃司機挾怨爆料

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366