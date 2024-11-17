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離婚加溫感情！10億女星王宥忻收千萬房產　前夫情話告白：妳值得～

記者吳睿慈／台北報導

「財富女神」王宥忻身價10億，她16日舉辦生日派對，邀請好友一起相聚，派對以白色和粉紅色為主題，象徵著光明、愛與成長；她說：「期待與親友們一起慶祝這個特別的時刻，分享生活點滴。」前夫翁總甜蜜送上兩間總價超過8位數的泰國房產作為生日禮物，讓她又驚喜又感動！

▲王宥忻與前夫離婚後感情升溫。（圖／固力狗提供）

▲王宥忻與前夫離婚後感情升溫。（圖／固力狗提供）

王宥忻感情生活幸福滿點，最近與前夫翁總一起到泰國旅遊，並考察當地房地產市場，兩人有超過20年的房地產投資經驗，本想簡單看看，沒想到前夫當場便決定將兩間、總價超過8位數的泰國房產作為生日禮物。

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王宥忻問翁總，為什麼這麼快就做決定？他回應道：「因為妳值得！」這句話讓她倍感溫馨，兩人離婚後感情加溫，經紀人也透露王宥忻與前夫復婚的節奏，有好消息一定通知大家。

▲▼ 離婚加溫感情！王宥忻收千萬房產　前夫情話告白：妳值得～。（圖／固力狗提供）

▲王宥忻生日收前夫送的千萬房產。（圖／固力狗提供）

不過，王宥忻兒子日前因分享關於水豚的短影片引起大量關注，觀看數突破178萬，留言多達2,000多則，只是其中不乏負面評論，網友們留言批評兒子說話的方式。她回應：「發生事情當下，兒子很難過。但我和翁總覺得這是機會教育，畢竟面對批評和不理性的負能量是人生課題。」但兩人決定循序漸進引導兒子走出低潮，從負面轉化為正面能量。

翁總也問兒子，為什麼在影片中做出一些幽默逗趣的表現？兒子坦言只是覺得這樣「比較有趣」，也想引人發笑。翁總笑著說：「你已成功吸引大家的注意！」這句話讓兒子感到些許安慰。放學後，兩人再次關心兒子心情，兒子反而興奮發現說：「我是流量密碼！」面對兒子高EQ豁達的轉念，身為父母親也替他感到驕傲。

▲▼ 離婚加溫感情！王宥忻收千萬房產　前夫情話告白：妳值得～。（圖／固力狗提供）

▲王宥忻與前夫離婚1年，經紀人透露如果有復婚好消息會與大家分享。（圖／固力狗提供）

王宥忻也問兒子，是否從這次經歷學到什麼？兒子笑說，以後會「講話認真一點」。透過這次事件，兒子變得更堅強，甚至在打籃球時，當有人開玩笑稱他為「智慧的眼神」，兒子不僅沒有生氣，還覺得自己有帶給大家歡樂的能力。

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