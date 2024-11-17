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24歲李庚希奪金雞影后！直接升咖爆冷門…台下喊「黑幕」網批離譜

記者陳芊秀／綜合報導

大陸第37屆金雞獎於昨日（16）揭曉得獎名單，其中24歲女星李庚希憑《我們一起搖太陽》勇奪影后。然而陸網卻不認同，更有人在台下喊「黑幕」。

▲▼24歲女星李庚希憑《我們一起搖太陽》勇奪金雞獎影后，引發陸網質疑。（圖／翻攝自微博）

▲▼24歲女星李庚希憑《我們一起搖太陽》勇奪金雞獎影后，引發陸網質疑。（圖／翻攝自微博）

▲24歲女星李庚希憑《我們一起搖太陽》勇奪金雞獎影后，引發陸網質疑。（圖／翻攝自微博）

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李庚希在《我們一起搖太陽》飾演尿毒症患者「凌敏」，遇上重病的彭昱暢，兩人契約結婚後產生真愛的故事。而她在片中演技受肯定，但陸網質疑演技不意味著能拿高獎項，金雞獎被酸諷「水獎」，有人形容「演技在線，是對演員的基本要求。只是達到基本要求，就能拿高獎項，怎麽看怎麽怪怪的」、「中國電影沒救了，怪不得大家都不想進去看電影了，離譜」、「太離譜了，記得之前看《漫長的季節》裡各種出戲，演的最差的就是她……居然還是影后？」

▲▼24歲女星李庚希憑《我們一起搖太陽》勇奪金雞獎影后，引發陸網質疑。（圖／翻攝自微博）

▲陸網批評金雞獎「水獎」。（圖／翻攝自微博）

此外，還有網友聲稱金雞獎頒獎現場，「有人喊黑幕」。本屆金雞獎被指離譜，因此登上微博熱搜，除了李庚希奪影后，雷佳音憑《第二十條》獲得影帝也被質疑，網上有人作詩「金雞無力百花殘，水漫金鷹雕玉蘭」，對本屆得獎結果相當失望。

李庚希2000年出生，被視為00後女星，現年24歲，被徐靜蕾挖掘後簽約為「鮮花盛開」旗下藝人，於2017年出道。她曾演出電視劇《小歡喜》、《二十不惑》、《雪中悍刀行》、《漫長的季節》，逐漸打開知名度，陸網預估她現在擁有金雞影后頭銜，形同直接升級00後女演員第一，未來接戲資源將會大增。

《我們一起搖太陽》在今年春節檔上映，因為票房不佳撤檔，另擇期二次上映，票房共累積2億人民幣（約台幣8.9億元）。該片入圍金雞獎8項提名，最後抱回最佳編劇、最佳女主角兩項大獎。

▲▼24歲女星李庚希憑《我們一起搖太陽》勇奪金雞獎影后，引發陸網質疑。（圖／翻攝自微博）

▲《我們一起搖太陽》金雞獎提名8項，奪最佳編劇以及最佳女主角。（圖／翻攝自微博）

【第37屆金雞獎得獎名單】

最佳故事片：《第二十條》
評委會特別獎：《志願軍：雄兵出擊》
最佳中小成本故事片：《又是充滿希望的一天》
最佳導演處女作：張裕笛《倒倉》
最佳兒童片：《屋頂足球》
最佳紀錄/科教片：《里斯本丸沉沒》
最佳美術片：《守龍者》
最佳戲曲片：《安國夫人》
最佳外語片：《奧本海默》
最佳導演：陳凱歌《志願軍：雄兵出擊》
最佳編劇：韓延、李冀《我們一起搖太陽》
最佳男主角：雷佳音《第二十條》
最佳女主角：李庚希《我們一起搖太陽》
最佳男配角：王驍《三大隊》
最佳女配角：劉丹《乘船而去》
最佳攝影：鐘偉、錢添添《熱烈》
最佳錄音：王鋼、劉曉莎《飛馳人生2》
最佳美術：趙學昊《飛馳人生2》
最佳音樂：彭飛《三大隊》
最佳剪輯：周肖林、申奎《孤注一擲》
中國文聯終身成就獎（電影）：徐光耀、謝鐵驪

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