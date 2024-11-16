記者吳睿慈／台北報導

日本男星磯村勇斗以電影《月》獲得日本奧斯卡最佳男配角獎，後來在日劇《極度不妥！》一人分飾兩角，收服眾多觀眾。這回他重返大銀幕，參演奇幻史詩電影《八犬傳》，集結跨世代黃金卡司：由役所廣司、內野聖陽、土屋太鳳等人共演，甫於日本上映首週，即創下破億日幣票房佳績。日本傳來捷報，電影即將在台灣上映，他與導演曾利文彥也將首度訪台，於12月7日舉辦見面會邀請粉絲搶先觀影。

▲磯村勇斗在《八犬傳》裡飾演役所廣司兒子。（圖／原創娛樂提供）



《八犬傳》在製作上同時借鑑了18世紀作家曲亭馬琴原著《南總里見八犬傳》，以及19世紀山田風太郎改編小說《八犬傳》。電影在「虛構」部分描繪8名年輕的劍士，為了打破里見家族的詛咒而被命運吸引，而「真實」部分則描繪曲亭馬琴（役所廣司飾演）以及浮世繪畫家好友葛飾北齋（內野聖陽飾演），縱橫28年小說創作始末的動人故事。

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本片甫於日本上映首週，即創下破億日幣票房佳績。上映頭三日蟬聯冠軍時，役所廣司開玩笑說：「沒演過太多票房第一的作品，因此很感動，請求觀眾協助繼續支持，免得這三天後變成『票房災難』！」

磯村勇斗在片中飾演影帝役所廣司兒子，提到為角色所作出的犧牲，他苦笑：「為減重在片場我們幾乎不討論食物，而當殺青的那一刻我只想吃拉麵，美味的拉麵！」

▲磯村勇斗與導演曾利文彥一起訪台。（圖／原創娛樂提供）



《八犬傳》影人見面場將搶先於12月7日盛大舉辦，與導演曾利文彥及演員磯村勇斗一同走進《八犬傳》的世界見證歷史磅礡，片商也備妥了精美的周邊商品等著粉絲帶回家！更多資訊請上原創娛樂臉書粉絲專頁查詢。