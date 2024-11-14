ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

你知道甜茶有演嗎？《星際效應》上映10週年　期間限定大銀幕重映

記者蕭采薇／綜合報導

導演克里斯多夫諾蘭靠著科幻片《星際效應》轟動國際影壇，被影迷推崇為當代科幻經典鉅片，為紀念電影上映10週年，片商華納兄弟影業宣布該片即將下月在台回歸大銀幕重映。

▲《星際效應》劇照。（圖／華納提供）

▲《星際效應》被影迷推崇為當代科幻經典鉅片。（圖／華納提供）

《星際效應》卡司眾星雲集，由馬修麥康納、安海瑟威、潔西卡雀絲坦及米高肯恩主演，甚至還有如今紅遍全球的「甜茶」提摩西夏勒梅，在其中飾演存在感極低的主角兒子，很多人當時都沒注意，如今可說演員陣容中最令觀眾驚喜的彩蛋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《星際效應》劇照。（圖／華納提供）

▲提摩西夏勒梅（左一）飾演馬修麥康納（中）的兒子，當年剛出道的他戲份並不多。（圖／華納提供）
 
《星際效應》劇本由導演克里斯多夫諾蘭與弟弟強納森諾蘭共同撰寫，由艾瑪湯瑪斯擔任製片，並找來諾貝爾物理學獎得主基普索恩擔任本片科學顧問，以其對蟲洞理論的權威理解，為本片打造出顛覆傳統時間觀念的設定，例如靠近黑洞的地方，度過一小時竟等同於地球十年之久，如此腦洞大開的劇情，令科幻影迷大呼過癮。

▲《星際效應》劇照。（圖／華納提供）

▲《星際效應》讓觀眾彷彿置身外星異境。（圖／華納提供）
 
《星際效應》橫跨全球多地取景，大銀幕呈現出前所未見的壯闊場面，全片更有約70分鐘的IMAX鏡頭，讓觀眾彷彿置身外星異境。電影故事描述一群探險家運用新發現的蟲洞，計劃一場遠超越過去人類太空旅行極限，展開一場遙遠距離的星際航行。

▲《星際效應》劇照。（圖／華納提供）

▲《星際效應》當年締造全球票房超過美金6億。（圖／華納提供）

該片當年締造全球票房超過美金6億，全台票房更飆破新台幣2.8億的優異成績，IMDb電影網評分多年後仍高踞8.7分，足見全球觀眾對本片的熱愛程度。《星際效應》將於12月5日(週四)2D、IMAX、4DX版本重返大銀幕。 

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

白鼻心一家五口台大趴趴走！　爸媽帶孩「過馬路」畫面超萌

推薦閱讀

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma　網兩派掀戰

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma　網兩派掀戰

大咖AV女優葵司「無限期休業」！爆與多人交流　達人曝內幕

大咖AV女優葵司「無限期休業」！爆與多人交流　達人曝內幕

兄弟跟老婆激情滾沙發！　胡宇威看完陳庭妮《影后》認：怪怪的

兄弟跟老婆激情滾沙發！　胡宇威看完陳庭妮《影后》認：怪怪的

《2521》男星PO照炫超貴公仔　放大看卻是「開腿全裸照」網嚇傻！

《2521》男星PO照炫超貴公仔　放大看卻是「開腿全裸照」網嚇傻！

李玉璽「IG藏1細節」疑偷婊畢書盡：Fuxk You！　18年兄弟情破裂

李玉璽「IG藏1細節」疑偷婊畢書盡：Fuxk You！　18年兄弟情破裂

葛斯齊：消息來源被施壓了！被王定宇提告4天…急開直播斥「骯髒」

葛斯齊：消息來源被施壓了！被王定宇提告4天…急開直播斥「骯髒」

獨家／入行短短4年 林襄花1800萬元購入好宅　更宣布重磅消息

獨家／入行短短4年 林襄花1800萬元購入好宅　更宣布重磅消息

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！「見她穿女裝太正」　2萬人朝聖嗨爆

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！「見她穿女裝太正」　2萬人朝聖嗨爆

侯佩岑罕見發火！見楊子狂貶低老婆開酸「你代表作是黃聖依」

侯佩岑罕見發火！見楊子狂貶低老婆開酸「你代表作是黃聖依」

李玉璽被爆鬧翻畢書盡首發聲！　連PO兩照認了：日久見人心

李玉璽被爆鬧翻畢書盡首發聲！　連PO兩照認了：日久見人心

宋再臨前經紀人哀痛發聲！　曝他私下「非常努力也很照顧身邊人」

宋再臨前經紀人哀痛發聲！　曝他私下「非常努力也很照顧身邊人」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma　網兩派掀戰

大咖AV女優葵司「無限期休業」！爆與多人交流　達人曝內幕

兄弟跟老婆激情滾沙發！　胡宇威看完陳庭妮《影后》認：怪怪的

《2521》男星PO照炫超貴公仔　放大看卻是「開腿全裸照」網嚇傻！

李玉璽「IG藏1細節」疑偷婊畢書盡：Fuxk You！　18年兄弟情破裂

葛斯齊：消息來源被施壓了！被王定宇提告4天…急開直播斥「骯髒」

獨家／入行短短4年 林襄花1800萬元購入好宅　更宣布重磅消息

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！「見她穿女裝太正」　2萬人朝聖嗨爆

侯佩岑罕見發火！見楊子狂貶低老婆開酸「你代表作是黃聖依」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

星際效應, 克里斯多夫諾蘭, 甜茶, 提摩西夏勒梅

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「本土劇娜美」遊學菲律賓被海關皺眉　緊張認了：丟掉羞恥心
  2. AcQUA源少年出小分隊！　天橋劈腿「竟爆膝蓋掛彩」
  3. 喜翔《春行》鹽醃亡妻存冰櫃　楊貴媚生命最後一天「想吃冰！」
  4. 你知道甜茶有演嗎？《星際效應》上映10週年　期間限定大銀幕重映
  5. 金素恩沉默2天發聲！送走宋再臨「難以言說的心痛」曬黑白合照：再見
  6. 嚴立婷百貨公司出糗「走錯廁所」！　遭10男回頭圍觀傻眼：非常想死
  7. 58歲好萊塢美魔女曬驚人少女身材！　「傲人上圍＋腹肌」辣暈
  8. 戴佩妮睽違9年攻蛋全實名制！　首日開票成績出爐
  9. 真人版「白雪公主」詛咒川普支持者「永不得安寧」　釣出馬斯克開酸
  10. 舒子晨罕見公開證件照！　「飄大媽風」傻眼：好醜

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366