你知道甜茶有演嗎？《星際效應》上映10週年　期間限定大銀幕重映

記者蕭采薇／綜合報導

導演克里斯多夫諾蘭靠著科幻片《星際效應》轟動國際影壇，被影迷推崇為當代科幻經典鉅片，為紀念電影上映10週年，片商華納兄弟影業宣布該片即將下月在台回歸大銀幕重映。

▲《星際效應》被影迷推崇為當代科幻經典鉅片。（圖／華納提供）

《星際效應》卡司眾星雲集，由馬修麥康納、安海瑟威、潔西卡雀絲坦及米高肯恩主演，甚至還有如今紅遍全球的「甜茶」提摩西夏勒梅，在其中飾演存在感極低的主角兒子，很多人當時都沒注意，如今可說演員陣容中最令觀眾驚喜的彩蛋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲提摩西夏勒梅（左一）飾演馬修麥康納（中）的兒子，當年剛出道的他戲份並不多。（圖／華納提供）



《星際效應》劇本由導演克里斯多夫諾蘭與弟弟強納森諾蘭共同撰寫，由艾瑪湯瑪斯擔任製片，並找來諾貝爾物理學獎得主基普索恩擔任本片科學顧問，以其對蟲洞理論的權威理解，為本片打造出顛覆傳統時間觀念的設定，例如靠近黑洞的地方，度過一小時竟等同於地球十年之久，如此腦洞大開的劇情，令科幻影迷大呼過癮。

▲《星際效應》讓觀眾彷彿置身外星異境。（圖／華納提供）



《星際效應》橫跨全球多地取景，大銀幕呈現出前所未見的壯闊場面，全片更有約70分鐘的IMAX鏡頭，讓觀眾彷彿置身外星異境。電影故事描述一群探險家運用新發現的蟲洞，計劃一場遠超越過去人類太空旅行極限，展開一場遙遠距離的星際航行。

▲《星際效應》當年締造全球票房超過美金6億。（圖／華納提供）

該片當年締造全球票房超過美金6億，全台票房更飆破新台幣2.8億的優異成績，IMDb電影網評分多年後仍高踞8.7分，足見全球觀眾對本片的熱愛程度。《星際效應》將於12月5日(週四)2D、IMAX、4DX版本重返大銀幕。