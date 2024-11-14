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受不了川普重返白宮　《慾望師奶》伊娃朗格莉亞舉家搬離美國

遠在其他明星行動之前，伊娃朗格莉已經選擇搬離了美國。（東方IC）

圖文／CTWANT

以演出影集《慾望師奶》（The Desperate Housewives ）走紅的拉丁裔女星伊娃朗格莉亞（Eva Longoria），最近透露自己跟全家人都已經搬家離開美國，他們在墨西哥與西班牙兩地之間奔波，「大多數美國人可沒有那麼幸運。」

在接受美版《美麗佳人》（Marie Claire）訪問時，伊娃朗格莉亞透露打從成年以後，都一直待在美國生活，但隨著疫情爆發，事情產生了變化，「其實早在疫情之前，就已經有變化了，我想疫情爆發只是把事情推到了邊緣。不管是無家可歸的遊民問題，還是稅收爭議，並不是說我不想繼續待在加州，而是感覺我人生中的這一章節結束了。」當然，搬家的理由顯而易見與川普再次選上美國總統有關，「最讓人震驚的不是他選贏了，而是一個口不擇言被定罪的人還能當上國家領導人。」

當然，川普上次選上美國總統是2016年，伊娃朗格莉亞也說當時自己可沒那麼沮喪過，現在川普再次當選，讓她感覺更為沮喪，「如果他說話算話，那真的很可怕。感覺就像是，『我有沒有投票重要嗎？這真的會有什麼不同嗎？』我真的相信，最好的人能夠出線，結果事情卻是這樣的局面，讓我覺得，『等一下，最好的人不能出線？！』」

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目前伊娃朗格莉亞與丈夫、6歲的兒子定居在墨西哥與西班牙，此外她也常去歐洲、南美洲等地工作，但很少回到洛杉磯。她承認，可以搬離美國其實是算幸福的，「大多數美國人沒有那麼幸運，會被困在這個沒有願景的地方，我是為了他們感到焦慮與悲傷。」

之前有些好萊塢明星在總統大選前就表示，假使川普又選上了，他們會認真考慮搬離美國，像是芭芭拉史翠珊（Barbara Streisand）、雪兒（Cher）、莎朗史東（Sharon Stone）等，不過還沒有付諸行動就是。但伊娃朗格莉亞證明了，其實離開美國又能兼具在好萊塢的工作，並沒有那麼難。


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