峮峮遭高壯男尾隨「還原驚悚過程」！　認收工不敢回家：有點PTSD

記者孟育民／台北報導

韓籍啦啦隊女神李多慧日前遭到狗仔跟拍，一路尾隨到租屋處，事後親自到新北市婦幼警察隊報案，引起社會關注，峮峮今（14）日出席眼科診所開幕活動，她也坦承曾在活動後遇到粉絲跟車、一入尾隨，至今想起來仍心有餘悸，更因此留下陰影，即使工作收工再累，也不敢直接返家。





▲峮峮曾遭到粉絲尾隨。（圖／記者屠惠剛攝）

峮峮提到某次工作結束後搭計程車回家，結果身旁的執行經紀人卻察覺後面有另一台計程車緊跟，原先她以為是狗仔，但認為媒體不會搭計程車，「載我們的司機聽到我們的對話，就放我們到旁邊熱鬧的地方停下來，沒想到對方也跟著下車，我們先假裝沒事，他是一個我完全沒見過的粉絲，很高壯的男生，我就一邊走他就跟在後面，我當時很緊張，一直問經紀人要不要報警。」

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▲▼峮峮還原當時過程。（圖／記者屠惠剛攝）

峮峮還原當時情況，表示是真的很害怕，因為如果對方想怎樣，自己似乎也無力反抗。但最後經紀人決定和對方正面對決，開口問男子想要幹嘛，「他跟我經紀人說想跟我說話，經紀人就說『你在這邊講就好，她（峮峮）聽得到』。」男子聽到經紀人態度強硬，於是便放棄不再尾隨，不過自從那次經歷，峮峮坦言留下陰影：「我都不敢直接回家，我會先去朋友家或是其他地方繞繞，算是有點PTSD（創傷症候群）。」