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靠五月天追到老婆　男歌迷激動曝心聲...阿信感動：能為你們唱很幸福

記者蔡琛儀／台北報導

五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會13日在上海舉行，也是該巡演的第50場。有7歲就開始喜歡五月天，一愛就愛了20年的歌迷，這回帶著全家朝聖；也有因為聽了五月天演唱會促成了一段良緣，今天特別帶著老婆來點歌，阿信感動地說：「組樂團在上台演出那麼多年，能為你們而唱很幸福。」

▲▼五月天上海演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲五月天上海演唱會。（圖／相信音樂提供）

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次有位點歌的男歌迷稱五月天是他和老婆的月老，有一年在演唱會時，唱到〈突然好想你〉時，阿信要歌迷拿起手機打給想念的人，那時他把訊息傳給心心念念的人，雖然訊息因為沒訊號隔了一陣子才傳出，但現在收到訊息的女生已變成他的老婆，因此這回帶著老婆一起來看演唱會，最後五月天除了獻唱歌迷所點的〈刻在我心底的名字〉，在唱到〈突然好想你〉時也請歌迷傳給想念的朋友、家人。

此外，五月天也分享了他們的故事，冠佑因為打鼓手上留下的膠布，怪獸、石頭、瑪莎手上的繭越來越厚，這都是五月天記錄走過的足跡，和歌迷串連情感的一種方式，阿信說：「有一天我們會變老，老到再也無法回到這舞台，但只要你們活得幸福、活得燦爛就是我們最好回報。」一席話逼哭歌迷。

▲▼五月天上海演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲五月天上海開唱。（圖／相信音樂提供）

而昨晚的開場嘉賓則是蕭秉治，除了帶來即將發行的全新專輯《完人》的首波新曲，而他和鼓鼓11月17日將以GX的身份在成都開唱，接下來還有12月的小巨蛋演唱會。

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