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小孟老師／11月17日星座運勢　即使明天要上班「金牛出門玩吧」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：天助自助人助
感情：得到異性照顧
財運：了解競爭趨勢
幸運色：玫瑰色
貴人：雙子
小人：天秤

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雙子座

工作：事業大有助益
感情：掌握相處節奏
財運：增加營銷手段
幸運色：灰色
貴人：射手
小人：天蠍

天秤座

工作：得到眾人賞識
感情：異性主動關心
財運：分析市場行情
幸運色：灰色
貴人：獅子
小人：金牛

【土象星座】

魔羯座

工作：尊重職場前輩
感情：可望共進晚餐
財運：發展競爭產品
幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：射手

金牛座

工作：調好人際關係
感情：適合外出約會
財運：善用網路分析
幸運色：橙色
貴人：天秤
小人：巨蟹

處女座

工作：團隊合作愉快
感情：願意包容對方
財運：保持投資風險
幸運色：粉紅色
貴人：雙魚
小人：魔羯

【水象星座】

巨蟹座

工作：堅持達成目標
感情：可以攜手扶持
財運：實現抓住機遇
幸運色：橘色
貴人：魔羯
小人：雙魚

天蠍座

工作：事業意外升遷
感情：與有緣人邂逅
財運：掌握市場趨勢
幸運色：紅色
貴人：處女
小人：水瓶

雙魚座

工作：抓住機會往前
感情：珍惜愛人幸福
財運：新創意新版權
幸運色：金色
貴人：巨蟹
小人：處女

【火象星座】

牡羊座

工作：感恩帶來好運
感情：開始一團和氣
財運：精簡營銷策略
幸運色：黑色
貴人：水瓶
小人：獅子

獅子座

工作：有默契有效率
感情：與伴侶溝通順
財運：改善業務關係
幸運色：紅色
貴人：金牛
小人：牡羊

射手座

工作：艱苦奮鬥成就
感情：疑慮獲得澄清
財運：建立財務預算
幸運色：綠色
貴人：天蠍
小人：雙子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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