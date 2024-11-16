小孟老師／11月16日星座運勢　魔羯不怕工作難「金牛會幫你」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：補充專業知識

感情：關懷溫暖心房

財運：得到貴人協助

幸運色：綠色

貴人：天蠍

小人：雙子

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雙子座

工作：成為領導幹部

感情：進行新的任務

財運：輕鬆賺取財富

幸運色：白色

貴人：水瓶

小人：魔羯

天秤座

工作：掌控處理局面

感情：體現真愛溫馨

財運：儲蓄投資獲利

幸運色：綠色

貴人：處女

小人：牡羊

【土象星座】

魔羯座

工作：貴人出面幫忙

感情：適合主動放電

財運：研究財務報表

幸運色：粉紅色

貴人：金牛

小人：處女

金牛座



工作：減化工作流程

感情：有心動的感覺

財運：投資紅利增多

幸運色：淡藍色

貴人：魔羯

小人：天蠍

處女座

工作：善合作不藏私

感情：體現關愛之心

財運：財富穩定成長

幸運色：亮紅色

貴人：射手

小人：水瓶

【水象星座】

巨蟹座

工作：專注專長領域

感情：放鬆心情相處

財運：加強投資監管

幸運色：黃色

貴人：雙魚

小人：天秤

天蠍座

工作：有利出差旅行

感情：相親大好日子

財運：確保財務安全

幸運色：紫色

貴人：牡羊

小人：雙魚

雙魚座

工作：持續面向未來

感情：耍性感添浪漫

財運：投資穩當獲利

幸運色：綠色

貴人：雙子

小人：射手

【火象星座】

牡羊座

工作：做事積極熱情

感情：充滿濃濃愛意

財運：避免資產風險

幸運色：卡其色

貴人：天秤

小人：巨蟹

獅子座

工作：耐力佳好脾氣

感情：充滿愛之溫馨

財運：規劃賣房獲利

幸運色：粉紅色

貴人：巨蟹

小人：獅子

射手座

工作：壓力重擔減少

感情：感謝家人付出

財運：培養投資耐性

幸運色：黑色

貴人：獅子

小人：金牛

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。