戴佩妮官宣結婚滿10年　公布喜訊「超多孩子曝光了」

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后戴佩妮推出新專輯《雙生火焰 TWIN FLAME》，並將在明年3月22日在台北小巨蛋舉行「雙生火焰」演唱會，日前上電台宣傳，「夜貓DJ」Dennis提到，10年前的11月11日，戴佩妮在個人社群公布結婚喜訊，戴佩妮笑說，當時就剛好挑在雙11官宣，沒想到現在11月11日對大家來說也是個大日子，但她幽默澄清雙11購物節不是她帶起的。

▲戴佩妮出道已經24週年。（圖／Hit Fm聯播網提供）

而10年後的11月11日，對戴佩妮來說不僅是官宣結婚10週年紀念日，更是她出道24週年、發行第14張新專輯、宣布時隔9年的台北小巨蛋演唱會大喜之日，因此電台準備了高級雙色馬卡龍甜點，恭賀戴佩妮官宣10週年幸福美滿，雙色馬卡龍也代表新專輯《雙生火焰》概念，祝新專輯大賣，演唱會秒殺，Dennis更拿出當年宣布結婚的新聞剪報，讓戴佩妮又驚又喜。

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戴佩妮表示，這張專輯是為了回饋歌迷，並傳遞出愛自己的重要性，不過她寫給別人的創作很多，被選進《雙生火焰》的歌曲是如何決定被收錄？戴佩妮說，其實她一直覺得她寫的歌不見得一定要她自己來唱，其他人對歌曲有連結、有共鳴，會有跟她不同的詮釋方式，至今她都非常感謝跟她邀歌過的每個人。

▲戴佩妮開心上電台分享新專輯創作心情。（圖／Hit Fm聯播網提供）

戴佩妮提到，能完成這張《雙生火焰》主要來自三大推手，第一是支持她的歌迷朋友，二是音樂人及電台DJ好友們，最後真正把這「碗」敲響的是她家人，她父親還加入了選歌陣容，戴佩妮說，每首歌都是她的孩子，她自己無法抉擇，因此讓身邊的人去選他們想聽的。而她也非常希望演唱會能秒殺，門票將於11月14日中午開賣，詳洽寬宏。