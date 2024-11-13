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G杯辣模岑熙有鏡頭恐懼症　好身材包不住　「現在不穿內衣了」

記者葉文正／台北報導

亞洲男性娛樂第一品牌JKF，2024年11月號封面邀來G奶辣模「岑熙」解鎖新鮮的「第一次」，辣扮「辦公室OL」。岑熙今年8月剛 以萬眾矚目新秀之姿，在TRE台北國際成人展初亮相，對於首度登 上JKF雜誌封面，她感激表示:「TRE是我第一次參加線下活動， 初次見到粉絲發現大家都很熱情，在得知自己即將成為封面人物時也超級興奮和激動，真的很謝謝大家的肯定！」

▲出道短短2年時間，岑熙已在JVID累積了許多大尺度作品。（圖／JKF提供）

▲出道短短2年時間，岑熙已在JVID累積了許多大尺度作品。（圖／JKF提供）

高挑修長且有36G/24/34火辣三圍的岑熙，被稱讚擁有好身材時，她自爆:「優點是穿衣服好看、缺點是內衣很難買，所以現在都不穿內衣了。」從事模特兒工作僅兩年多，她坦言自己是個性慢熱的I人，「我有鏡頭恐懼症，通常團拍時 身邊一次就有8、9個人在拍，但因為真的很喜歡拍照，所以當下只 能硬著頭皮去強迫自己習慣、克服這件事，其實到現在拍性感寫真 時都還是會有點害羞！」

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▲出道短短2年時間，岑熙已在JVID累積了許多大尺度作品。（圖／JKF提供）

▲岑熙已不穿內衣。（圖／JKF提供）

出道短短2年時間，岑熙已在JVID累積了許多大尺度作品，她說: 「我一開始就對這方面滿有興趣的，也是完全自願做這件事，但家人還不知道!」提到參加TRE時最印象深刻的事，她說:「某一天在JKF舞台玩遊戲時，有個歐美性感直播主竟然當場在舞台上劈腿+瘋狂抖臀，到現在都還記得那難忘的場面！還有遇到粉絲一直跟蹤我，說要當我的小助理，就連上廁所也跟著，當下真的很驚恐。」

▲出道短短2年時間，岑熙已在JVID累積了許多大尺度作品。（圖／JKF提供）

▲岑熙累積了許多大尺度作品。（圖／JKF提供）

現在單身的岑熙大方透露另一半條件:孝順、人品好，「外表方面，喜歡8+9 ! 覺得他們比較MAN，個性也很阿莎力，尤其刺青包手或包背的會加分!」更自招是「主動進攻的肉食女!男生 越害羞我越喜歡，不喜歡太油的人！」但也曾在感情路上遇過很花心還會打女生的渣男，讓她有段時間變得非常恐男。

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