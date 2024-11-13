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炎亞綸想成家「會主動求婚」男友反應曝光　認了已見過雙方家長！

記者黃庠棻／台北報導

藝人炎亞綸最近開始復出於螢光幕前，並且重新活躍在各大社群平台上，先前在七夕宣傳新戲播出時，也大方認了戀愛中的消息。即將在20日舉辦生日演唱會的他，今（13）日擔任空氣清淨機品牌一日店長，被問到有關感情的問題也都一一大方回答。

▲炎亞綸。（圖／記者黃庠棻攝）

▲炎亞綸出席一日店長活動。（圖／記者黃庠棻攝）

炎亞綸談到之前透露出想婚的念頭，給予正面回覆，坦言先前有一陣子對於談戀愛上有點難相信有「純粹的狀態」，沒想到遇上現在的伴侶「給他一種感情上純粹狀態」的感覺，所以目前並不排斥結婚，但也強調有想婚但並非現在就馬上要結婚。

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▲炎亞綸。（圖／記者黃庠棻攝）

▲炎亞綸認了想婚。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，炎亞綸談及結婚話題，也大方表示求婚這件事會由自己主動來做，先前有跟另一半討論過結婚相關議題，但對方避而不談這個話題，讓他忍不住大笑，坦言未來如果結婚的話並不會選擇鑽戒，而是會選不一樣的定情物，至於領養小孩問題，他則表示「沒有想過，不過覺得是個不錯的選擇」。

▲炎亞綸。（圖／記者黃庠棻攝）

▲炎亞綸認了想婚。（圖／記者黃庠棻攝）

此外，炎亞綸大方認愛男友卻遲遲沒有想要曝光另一半的長相，目前自己的家人都是支持狀態，也不太會過問兩人的感情生活。被問到是否已經見過家長，炎亞綸坦言這幾年過年都有到彼此的家裡過，但還不曉得自己在對方家人心中的印象。

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