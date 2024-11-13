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張鈞甯醫療犯罪新片口碑爆炸！　對戲越南影帝連炳發5大亮點曝光

記者黃庠棻／台北報導

2025年最令人期待的國際醫療犯罪影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》由張鈞甯、連炳發、楊一展、許安植、夏騰宏及蔡亘晏（爆花）主演。該影集於上週在金馬影展舉行的第1、2集首映後大獲好評，僅僅兩集就引發五大亮點熱議。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》張鈞甯、連炳發。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》張鈞甯、連炳發對戲受到觀眾好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》受到影迷熱議的五大亮點，包括演員集體演技爆發、被譽為醫療劇新巔峰、劇情赤裸裸揭開社會黑幕、檢警法律攻防的精采對決，再加上完美的鏡頭語言和後製效果，觀眾紛紛表示「又是一部超越台劇天花板的高規格好戲！」

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▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》張鈞甯、連炳發對戲受到觀眾好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

張鈞甯也大力自薦，表示「不只是男的帥、女的美，所有演員都表現精湛，劇組也精雕細琢每個戲劇場面，希望大家會喜歡！」《The Outlaw Doctor 化外之醫》今（13）日釋出了超前導預告，觀眾直呼劇情震撼，紛紛表示等不及明年上映後要追完。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》張鈞甯、連炳發對戲受到觀眾好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

在《The Outlaw Doctor 化外之醫》的超前導預告中，劇情瞬間進入緊張刺激的刑警追緝大場面與驚心動魄的醫療手術現場。越南醫生究竟為何來到台灣？當他遇見張鈞甯之後，似乎人生發生了翻天覆地的變化。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》張鈞甯、連炳發對戲受到觀眾好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

預告結尾，連炳發提出懸念問題「我為什麼要逃？」成為影集最大的懸疑。短短30秒的預告，不僅充滿懸疑與娛樂性，也能從中窺見劇情以寫實角度觸及社會議題，深信《The Outlaw Doctor 化外之醫》將使台灣醫療影集推向新高峰。

本劇最引人矚目的莫過於張鈞甯、蔡亘晏（爆花）和連炳發撞擊出的精彩醫護現場火花。影集中不僅有大型急救場面，還揭示了許多醫療黑幕，也呈現出台灣的醫療困境。張鈞甯為此劇專心跟隨外科醫師學習醫療知識和手術，她也深入觀察醫師們的生活「其實，外科醫師的生活很辛苦，工作壓力非常大，若還有家庭和關係要兼顧，這真的非常難。」她在影集中身處於孩子、失智父親和繁忙工作間，片刻不得喘息的模樣，令人揪心不已。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》受到觀眾好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

此外，影集也邀請到了越南影帝連炳發參演，他飾演一名打黑工的越南醫生，與張鈞甯有大量精彩對手戲。他精瘦酷帥的形象讓台灣觀眾直呼「帥慘了！」加上他以「化外之醫」的身份操作精準明快的醫療手術，被觀眾稱為「怪醫黑傑克」。

而連炳發與楊一展之間的笑淚交織戲份也為影集增添不少亮點。同時，影集中更有多位外籍演員參演，影評人盛讚影集以多語系和多樣化的演繹方式，成功揭示當前社會的現況，挑戰了台灣影集的新高度。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》受到觀眾好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

另外，夏騰宏和許安植在影集中分別飾演外事警察和檢察官。夏騰宏演繹的外事警察在追緝失聯移工過程中，面臨身份認同的衝突；而許安植所飾演的檢察官因為家人所遭遇的醫療糾紛而將目光集中在張鈞甯與連炳發身上。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》張鈞甯、連炳發。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》受到觀眾好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

影集中的法律攻防戰，緊張刺激、扣人心弦，成為又一大看點。更值得一提的是，《The Outlaw Doctor 化外之醫》擁有強大的影視製作實力，從攝影、燈光、美術、特化到後製特效和剪輯都經過精心打磨，成功營造出劇情的張力，使觀眾能完全投入並屏息觀賞。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》張鈞甯、連炳發。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》受到觀眾好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》講述在深夜幽暗的停屍間，一場祕密手術使兩位素昧平生的角色命運交織。女醫生鄭琬平（張鈞甯飾）專心治療病童，卻忽略了自己的孩子；越南醫生范文寧（連炳發飾）為了支付母親龐大的醫療費在台非法執業。這部影集以真實社會議題為背景，深入探討地下社會中人性的掙扎與艱辛，由金鐘導演廖士涵與詹淳皓聯手執導，呈現引人深思的故事。

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張鈞甯, 連炳發, The Outlaw Doctor化外之醫

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