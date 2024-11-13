Tommy昔日「三原JAPAN搭檔」沉痛發聲！　認了痛心：和Ryu也是好友

記者田暐瑋／綜合報導

百萬YouTuber「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma的7年婚變調，婚內雙雙出軌。日本YouTuber Tommy坦承和Yuma有不倫戀，遭到網友群起抨擊，昔日「三原JAPAN」的搭檔Jun醬也無端受牽連，特地拍片統一做出回應。

▲Tommy（右）和Jun醬（左）曾是搭檔。（圖／翻攝自三原IG）



Jun醬過去和Tommy是「三原JAPAN」搭檔，面對部分網友開始湧入其頻道洗版，留下大量關於Tommy出軌的非理性留言，他拍片表示為了保護合作廠商不受負面影響，接下來會刪除惡意評論，對於有人稱他是YTR清流，他也否認此事，自嘲有時候會在林森北路遊蕩，對女生也會露出色色表情，只是個普通男人。

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▲Tommy前搭檔Jun醬發聲了。（圖／翻攝自YouTube／JUN醬【變態先生】）



在這場風波中，Jun醬坦言看到Tommy捲入四角戀感到相當難過，「Tommy和Ryu TV的兩人也都是我的朋友，當朋友之間發生這樣的關係，我真的覺得很難過，我能理解那些有過相似經歷的人，因為這件事而回想起痛苦的記憶。」不過他認為這些都是他們需要解決的問題，完全無關的第三者不應該發表接近評論。